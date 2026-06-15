În prezent, nu există discuții între USR și Adrian Veștea, a declarat, la Interviurile Adevărul, senatorul USR Ștefan Pălărie. Întrebat dacă poate garanta că USR nu poartă negocieri cu Adrian Veștea, parlamentarul a răspuns că, din informațiile pe care le deține, nu există astfel de contacte. „Pot să vă asigur de buna mea credință că în momentul de față nu sunt discuții cu domnul Veștea”, a afirmat Ștefan Pălărie.