Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că funcția de prim-ministru este una extrem de dificilă și a sugerat că aceasta ar putea depăși capacitățile lui Adrian Veștea. Întrebat dacă acesta ar face față în fruntea Guvernului, Pălărie a arătat că există rezerve în interiorul partidului său și că viitorul ar putea aduce surprize în ceea ce îl privește pe liderul liberal. Acesta a subliniat că un premier trebuie să convingă partidele și opinia publică, iar funcția presupune o expunere și o responsabilitate deosebite. Întrebat direct dacă poziția de prim-ministru ar putea fi „o pălărie prea mare” pentru Adrian Veștea, senatorul USR a răspuns: „În opinia mea, da”.