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Adrian Veștea susține că poate strânge 240 de voturi în Parlament: „Foarte mulți parlamentari vor vota guvernul”

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Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis luni un mesaj de conciliere înaintea ședinței conducerii PNL, în care liderii partidului urmează să analizeze situația creată după nominalizarea sa de către președintele Nicușor Dan și să decidă inclusiv dacă vor sesiza Curtea Constituțională.

Premierul desemnat, Adrian Veștea. FOTO: INQUAM PHOTOS GEORGE CALIN
Premierul desemnat, Adrian Veștea. FOTO: INQUAM PHOTOS GEORGE CALIN

Într-o intervenție la B1 TV, Veștea a declarat că nu intenționează să intre în conflicte politice și că prioritatea sa este formarea rapidă a unui guvern care să poată gestiona problemele economice și politice ale României.

„Mandatul meu va fi România și ceea ce vom face pentru țara noastră. Nu voi avea discuții contradictorii sau discuții tensionate. Sunt un om care de fiecare dată a creat echipe și a avut disponibilitatea să negocieze și să găsească soluțiile necesare”, a afirmat premierul desemnat.

Veștea: „Am acceptat această provocare”

Adrian Veștea a explicat că a acceptat propunerea președintelui Nicușor Dan după ce i s-a prezentat dificultatea de a obține o majoritate parlamentară în jurul variantei Eugen Tomac.

„În momentul în care președintele Nicușor Dan mi-a prezentat această situație și a considerat că eu sunt persoana care ar putea să găsească și să adune voturile necesare pe care nu le putea aduna Eugen Tomac, am acceptat această provocare”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a subliniat că se consideră un liberal cu vechime și că activitatea sa politică nu poate fi contestată.

„Sunt liberal vechi, am câștigat alegeri uninominale de-a lungul timpului. De fiecare dată am candidat sub sigla PNL și de fiecare dată am câștigat alegeri categoric”, a spus Veștea.

Cum a început discuția despre desemnarea sa

Potrivit lui Adrian Veștea, primele discuții cu șeful statului au avut loc miercuri după-amiază, însă la acel moment nu exista o decizie finală.

„Nu a existat un plan, a existat o ipoteză. Miercuri, când m-am întâlnit prima dată cu președintele, mi s-a prezentat situația referitoare la numărul de voturi pe care a reușit să îl obțină Eugen Tomac. Discuția nu a fost finalizată atunci. A fost doar un subiect de gândire, care trebuia să rămână confidențial”, a afirmat premierul desemnat.

El a precizat că a aflat abia în weekend că această variantă va fi pusă efectiv în practică.

Apel la refacerea majorității parlamentare

Veștea a transmis că își dorește sprijinul tuturor formațiunilor democratice, pro-europene și pro-occidentale și a sugerat că actuala configurație parlamentară impune colaborarea între partidele tradiționale.

„Trebuie să identific toate forțele politice democratice, pro-europene și pro-occidentale pentru a putea trece acest guvern. Nu vreau să creez din nou discuții care să umple spațiul public și să ne distragă de la lucrurile importante pe care le avem de făcut”, a declarat acesta.

Întrebat despre posibilitatea refacerii coaliției de guvernare, Veștea a evitat un răspuns direct, însă a admis că actuala aritmetică parlamentară lasă puține alternative.

„Aritmetica actuală, oricât am vrea să o întoarcem, este aceeași. Astăzi, majoritatea românilor nu își doresc ca partidele extremiste să facă parte din viitorul guvern. Atunci trebuie să ne raportăm la realitate și să găsim soluții responsabile”, a spus el.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Premierul desemnat a avertizat că o eventuală intrare într-un proces de alegeri anticipate ar putea afecta economia și stabilitatea țării.

„Tot ceea ce va însemna declanșarea unui proces de alegeri anticipate, într-o situație economică precum cea a României și într-un context geopolitic complicat, cred că nu este bine. Trebuie să ne raportăm la cetățeni și la România”, a declarat Veștea.

Acesta a adăugat că prelungirea crizei politice riscă să afecteze investițiile și fluxurile de capital.

„Putem genera noi probleme din cauza unor orgolii. Nu cred că acesta este momentul pentru astfel de calcule politice”, a afirmat premierul desemnat.

Veștea estimează că poate obține 240 de voturi

Întrebat câte voturi crede că va strânge în Parlament pentru învestirea noului Cabinet, Adrian Veștea s-a arătat optimist.

„Avem asigurate o mare parte dintre voturi încă din perioada în care negocia domnul Eugen Tomac. Cred că vor exista foarte mulți parlamentari, inclusiv neafiliați, care vor vota guvernul pe care îl voi prezenta”, a spus el.

La insistențele jurnalistei, premierul desemnat a avansat și o cifră: „240 de voturi”.

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