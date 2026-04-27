Petrișor Peiu (AUR) recunoaște că a votat împotriva unor legi privind securitatea națională fără să le citească: „Ne-am luat după unii”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a recunoscut, la Antena 3 CNN, că a votat împotriva unor proiecte esențiale pentru securitatea națională fără să fi parcurs textele legislative. „Dacă aș fi citit aș fi votat pentru”, a declarat acesta.

Printre actele normative vizate se numără și așa-numita „lege a dronelor”, care permite armatei să intercepteze sau să doboare aparate de zbor ce pătrund ilegal în spațiul aerian al României, precum și solicitarea Statelor Unite privind utilizarea facilităților de la baza Mihail Kogălniceanu în contextul conflictului cu Iranul.

Petrișor Peiu a explicat că votul a fost influențat de discuțiile din comisiile de apărare:

„Nu sunt decizii împotriva națiunii, dar în privința dronelor ne-am luat după unii reprezentanți din comisiile de Apărare. Tocmai de aceea aș vrea să citesc personal toate aceste documente. Dacă aș fi citit acel text, eu aș fi votat pentru, și mulți alți colegi ar fi făcut la fel”.

Liderul AUR a recunoscut că a greșit. Situația s-a repetat și în cazul solicitării SUA privind extinderea sprijinului logistic la baza de la Kogălniceanu

„Nu am avut cum să citesc”, a explicat Peiu.

„Există o rupere de relații la nivelul Uniunii Europene”

Amintim că, la începutul acestei luni, în cadrul emisiunii Interviurile Adevărul, senatorul Petrișpr Peiu a afirmat că România trebuie să acționeze cu autonomie și să nu se bazeze pe intermediari în relațiile internaționale:

„Cred că România, în general, nu trebuie să dialogheze cu nimeni prin intermediul nimănui. Dacă vrea să dialogheze, poate să o facă în nume propriu. În al doilea rând, există o rupere de relații la nivelul Uniunii Europene și dialogul va putea fi reluat fie de către Uniunea Europeană, fie de către NATO, pentru că sunt două instituții în care România este parte, două tratate esențiale, în care s-a luat această decizie de înghețare a unor relații cu Federația Rusă și de sancționare a entităților din Rusia”.