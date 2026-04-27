Imagini neobișnuite au fost surprinse luni dimineață pe litoralul românesc, unde o vacă moartă a fost observată pe mal, în zona plajei Santa Maria Bay din Constanța. Alerta a fost dată în jurul orei 08:45, printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 a Poliției municipiului Constanța. Au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare (DSV), care au supravegheat întreaga operațiune, pentru a se asigura că sunt respectate toate normele sanitare. Se crede că bovina ar fi căzut de pe o navă, care transporta animale vii.

