PORTRET IT-iştii care au creat primul sistem de recunoaştere facială „made in Romania“

Să presupunem că apare un incident la metrou, în care, pe camerele de supraveghere, e surprins posibilul vinovat. Prin softul VisageCloud, e analizată figura persoanei respective, aplicaţia fiind capabilă să extragă datele demografice, atât cât poate să descrie un calculator − vârstă, sex, etnie. Un fel de rezumat pornind de la trăsăturile care-i definesc faţa. În termeni tehnologici, aceste detalii alcătuiesc semnătura biometrică a unei persoane. Această semnătură e comparată ulterior cu alte noi fotografii ale aşa-zisului suspect, iar pe baza acestei analize se poate face lumină: e sau nu e acelaşi individ? Pe scurt, o soluţie simplă şi eficientă, care ar omorî din timpul unei cercetări, în contextul în care, adesea, poliţia apelează la public pentru identificarea unui infractor sau unei persoane violente.

Recunoaştere facială aproape perfectă: acurateţe de 99,1%

Aceasta e doar unul dintre serviciile prin care tehnologia VisageCloud, primul soft românesc de recunoaştere şi clasificare facială, poate fi folosită. Tot ce analizează şi identifică, pe baza unei fotografii, se „traduce“ printr-un şir de cifre. În testele realizate de până acum, aplicaţia creată la finalul anului 2016 de Bogdan Bocşe şi Cosmin Nicula a ajuns la o acurateţe a identificării persoanelor de 99,1%. Aproape perfectă, cum ar spune creatorii aplicaţiei, însă tocmai acel procentaj de până 100% e partea cea mai provocatoare.

Pentru cei doi antreprenori, ideea de a crea un astfel de business a ieşit câştigător dintr-o listă lungă de idei. Au pornit de la câteva întrebări de oameni vizionari: cu ce idee ar putea să inoveze, ţinând cont de experienţele lor profesionale, şi care era aria, din punct de vedere tehnologic, unde pot avea un impact major? Bogdan Bocşe povesteşte, pentru „Weekend Adevărul“, că, după ce a făcut o radiografie a pieţei de IT din România şi analizându-şi bagajul de competenţe (Bogdan e specialist în aplicaţii de deep learning, big data şi proiectarea arhitecturii soluţiilor IT cloud şi hibride), a cântărit plusurile şi minusurile ideilor de pe listă şi a ales, împreună cu asociatul său, Cosmin, pe aceea pe care au considerat-o având cel mai mare potenţial de dezvoltare: recunoaşterea facială şi computer vision.

„O persoană care conduce un business ar trebui să cunoască foarte bine domeniul afacerii sale. Eu nu prea aş vrea, de exemplu, să-mi construiască un manager de finanţe casa. S-ar putea să toarne betonul după ce a pus cărămizile şi n-o să iasă deloc bine. Pe acest criteriu, ne-am ales profilul business-ului pe care urma să-l dezvoltăm. În plus, am mizat pe recunoaştere facială pentru că era o piaţă neexploatată suficient. Nu existau, la acea vreme, astfel de aplicaţii made in Romania. La nivel mondial, existau în jur de 20 de competitori. Astăzi, în schimb, e o competiţie acerbă, de cel puţin 80“, explică Bogdan Bocşe cum a luat naştere VisageCloud.

Ce face şi cum funcţionează mai precis VisageCloud? O explicaţie mai puţin tehnică: „Soluţia noastră face un calculator să înţeleagă şi să poată descrie ceea ce vede. Asta e, în fond, esenţa computer vision-ului. Partea mai amplă în care noi ne extindem în ultima vreme – care e parte din acel domeniu – este recunoaşterea facială. La fel cum Google şi-a ales misiunea, în 1998, când a fost înfiinţat, să facă lumea şi informaţia uşor de căutat şi de găsit, într-o măsură similară, misiunea noastră e să facem calculatoarele să descrie ceea ce văd. Scopul nostru e de a da sens unui flux de imagini, unui video, unei înregistrări“, explică tânărul antreprenor.

Softul românesc are la bază o abordare de tip API (adică o serie de funcţii şi proceduri, care permite integrarea uşoară cu alte aplicaţii şi sisteme). Să luăm un exemplu: atunci când o persoană încearcă să se logheze pe un site, utilizând conturile deja existente pe Gmail sau Facebook, acest lucru este posibil datorită acestei tehnologii API, care extrage informaţia din conturile respective şi o foloseşte pentru logarea pe site-ul dorit.

În ce domenii poate fi folosită aplicaţia

„Aplicaţia ar putea fi folosită în domeniul siguranţei publice“, spune Bogdan. Vezi cazul identificării unui infractor la metrou. „Mai poate fi folosită în marketing, pentru analiza statistică-demografică a vadului comercial – ce clienţi şi de ce vârste sunt interesaţi de fiecare produs. De asemenea, am vândut sistemul nostru la clienţi din zona financiar-bancară. Îl folosesc pentru identificare la distanţă. Spre exemplu: dacă ai o poză sau un selfie cu tine şi încă o poză cu cartea ta de identitate, cu ajutorul aplicaţiei noastre, instituţia va şti concret dacă eşti sau nu aceeaşi persoană. Propriu-zis, poţi să îţi deschizi cont sau să soliciţi credit fără să te mai duci la filiala respectivă. Pentru oameni, poate fi un lucru util, pentru că nu mai e pus pe drumuri, iar pentru bancă – o metodă de a nu-şi pierde potenţialii clienţi“, descrie Bogdan utilitatea inovaţiei lor.

VisageCloud, premiul I la „PatriotFest“ „PatriotFest“ este concurs naţional de inovare, care are ca scop o mai bună pregătire a securităţii naţionale pentru provocările viitoare. În cadrul competiţiei organizat de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu asociaţia New Strategy Center, inovatorii români, din ţară şi din străinătate, sunt invitaţi să-şi prezinte soluţiile şi ideile sub formă de prototipuri funcţionale în trei domenii: securitatea informaţiei, inteligenţa artificial şi interfaţa om-maşină. La Gala PatriotFest, care a avut loc în decembrie 2017, VisageCloud, business-ul dezvoltat de Bogdan Bocşe şi Cosmin Nicula, a câştigat premiul I la secţiunea inteligenţă artificială.



„A fost o experienţă uitlă mai ales pentru networking. Am putut vedea ce fac alţi antreprenori, din alte domenii şi, mai mult, am avut oportunitatea de a interacţiona cu beneficiari din sectorul public. E important ce probleme îşi pun ei, ce cerinţe au, iar PatriotFest e un efort bun de a face legătura între oamenii care vor să rezolve problemă şi cei care ştiu să le definească“, a explicat Bogdan Bocşe pentru „Weekend Adevărul“.

Prin comparaţie, VisageCloud se diferenţiază de alte aplicaţii prin faptul că integrează mai multe concepte din cercetările recente, unele dezvoltate chiar de cei doi români, dar foloseşte şi altele dezvoltate de alţi parteneri. Cu alte cuvinte, toate îmbunătăţirile care s-au făcut recent în computer vision funcţionează în acest sistem unitar oferit de ei. Astfel, calculatorul poate să descrie ceea ce vede, acoperind mai multe arii: identifică şi maşini, şi numere de înmatriculare, şi feţe, şi animale de companie. Pe scurt, potrivit lui Bogdan, „VisageCloud e integrarea mai multor inovaţii din domeniul computer vision într-o soluţie“.

Atunci când au proiectat aplicaţia, cei doi inovatori au ţinut cont de toate prevederile General Data Protection Regulation (GDPR), Directiva europeană de protecţie a datelor cu caracter personal, care a intrat în vigoare în mai 2018. „GDPR defineşte clar, în articolul 9, scopurile în care se poate prelucra o semnătură biometrică: cu acordul explicit al deţinătorului ei, pentru siguranţa publica sau în scop statistic neidentificant. Bazele de date ale clienţilor noştri sunt în permanenţă separate, indiferent dacă ei optează pentru soluţia in-cloud (găzduită şi administrată de noi) sau on-premise (licenţiată şi instalată pe infrastructura lor)“, explică Bogdan.

Cum combat percepţia oamenilor care cred că sunt urmăriţi

Deşi, pentru un sistem de securitate, funcţionalitatea VisageCloud-ului poate fi extrem de folositoare, există percepţia unanimă că, atunci când e vorba de un sistem de supraveghere, oamenii se gândesc că sunt urmăriţi. „Problema cu sistemul de supraveghere e bilaterală. Pe de-o parte, nu se întâmplă nimic, dar, pe de altă parte, există un volum foarte mare de informaţii în care totuşi s-ar putea întâmpla ceva. Un paznic, de pildă, nu poate să se uite în acelaşi timp pe 50, 100, 500 de camere. Mintea noastră nu e făcut să se uite la zeci de imagini simultan. Însă ceea ce ar putea fi eficient ar fi ca maşina să poată selecta acele fluxuri video unde se petrece ceva suspect“, mai spune antreprenorul.

Cei doi asociaţi lucrează, în prezent, cu alţi şase colaboratori. În trecut, Bogdan Bocşe a mai cochetat cu antreprenoriatul, dezvoltând diverse aplicaţii, „mai mult sau mai puţin reuşite“, spune el. Un oarecare succes a avut ScentSee, o aplicaţie care recomandă parfumuri în funcţie de stilul de viaţă al utilizatorilor.

Bogdan e de părere că e piaţa IT din România are anumite avantaje: oameni foarte bine pregătiţi, iar din punct de vedere al dezvoltării produselor tehnologice, România e unul dintre cele mai bune locuri unde poţi crea. În ceea ce priveşte vânzarea lor, lucrurile nu sunt tocmai profitabil. „Merită să-ţi dezvolţi produsul aici, dar să-l vinzi în Silicon Valley, de exemplu“, e de părere Bogdan, care are ca ţintă, printre obiectivele de viitor, pieţele din străinătate pentru a face din business-ul lor românesc unul cu rezonanţă globală.