Lucy, prima misiune a NASA către asteroizi troieni, decolează sâmbătă

Racheta Atlas V, care va propulsa nava, trebuie să decoleze sâmbătă, la ora locală 5.34 (9.34 GMT) de la Cap Canaveral.

Motorul va fi primul cu energie solară care se aventurează atât de departe de Soare şi va observa mai mulţi asteroizi decât oricare altă navă înaintea sa: opt în total.

Fiecare dintre aceşti asteroizi trebuie "să livreze o parte din istoria sistemului nostru solar, din istoria noastră", a declarat, în timpul unei conferinţe de presă, Thomas Zurbuchen, director al Diviziei Ştiinţă a Agenţiei Spaţiale Americane.

Sonda spaţiala Lucy. Simulare computerizată. Foto NASA

Naveta va zbura mai întâi până în 2025 către un asteriod din centura principală a asteroizilor, situată între Marte şi Jupiter. Apoi va ajunge la şapte asteroizi troieni, dintre care ultimii doi în 2033.

Cel mai mare dintre ei măsoară în jur de 95 de kilometri în diametru.

Naveta spaţială se va apropia de obiectele selecţionate la o distanţă cuprinsă între doar 400 şi 950 de kilometri, potrivit dimensiunii lor, şi la o viteză de aproximativ 24.000 de km pe oră.

Asteroizii troieni, dintre care în jur de 7.000 sunt cunoscuţi, se află în jurul Soarelui în două grupe, unul precedându-l pe Jupiter, celălalt urmându-l.

"Unul dintre lucrurile surprinzătoare în legătură cu asteroizii troieni este că ei sunt foarte diferiţi, în special în ceea ce priveşte culoarea: unii sunt gri, alţii roşşii", a explicat Hal Levison, cercetător principal pentur această misiune.

"Credem că aceste culori indică de unde vin".

Cercetătorii vor să studieze geologia lor, compoziţia, precum şi densitatea lor, masa şi volumul exact.

Misiunea a fost numită Lucy după fosila Australopithecus descoperită în Etiopia în 1974, care a oferit date despre evoluţia umană. NASA îşi doreşte să clarifice aici evoluţia sistemului solar.

Cercetătorii au descoperit acest schelet în timp ce ascultau cântecul formaţiei The Beatles "Lucy in the sky with diamonds".

Costul total al misiunii este de 981 de milioane de dolari.