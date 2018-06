INTERVIU Yann Lafargue, Netflix: „Este probabil să vedem un serial românesc realizat de Netflix, în curând”

Adevărul a stat de vorbă cu Lafargue despre viitorul Netflix, despre tehnologia din spatele serialelor produse de companie şi despre provocările pe care le presupune o lansare mondială în peste 130 de ţări, realizată „peste noapte”.

Adevărul: Yann, cum diferă publicul european de cel din Statele Unite? Trebuie să fie diferenţe în ceea ce priveşte gusturile fiecăruia.

Yann Lafargue: „Toţi oamenii sunt diferiţi, pe hârtie, însă nu e chiar aşa în realitate. Dacă iei cele mai urmărite seriale din lume, de pe Netflix, o să vezi că în fieare ţară Top 15 arată cam la fel, chiar dacă unele dintre seriale vor apărea în altă ordine. Investim foarte mult în conţinutul pe care îl aducem pe ecrane, doar anul acesta este vorba de aproximativ opt miliarde de dolari”.

”Ne concentrăm şi pe licenţiera coninutului creat de alţii, cum sunt serialele Archer sau The Walking Dead, însă avem grijă de conţinutul original, care se diversifică din ce în ce mai mult. Şi vrem ca experienţa să fie la fel pentru toată lumea, nu diferenţiem în funcţie de regiune”, explică Lafargue.

Adevărul: Este de apreciat fatul că Netflix nu mai diferenţiază în funcţie de regiune, aşa cum se întâmpla la început.

Lafargue: „Pe toate pieţele pe care suntem prezenţi, conţinutul se lansează în acelaşi timp. De exemplu, atunci când apare un sezon nou dintr-un anumit serial, cineva din Los Gatos, California, apasă un buton, iar conţinutul devine accesabil pentru diferitele părţi ale lumii, în funcţie de fusul orar.

Pentru noi nu există cetăţeni sau ţări de rang secund. Toată lumea este egală şi se bucură de conţinutul produs de noi, în acelaşi timp. Ne bazăm foarte mult şi pe dublare şi subtitrări, pe diferitele pieţe, pentru a ne asigura că oamenii se pot bucura de filme sau seriale în modul pe care îl doresc”, a adăugat acesta.

Adevărul: Cu tehnologia cum stăm?

Lafargue: „Trebuie ca toată familia să se bucure de Netflix, să existe ceva relevant pentru toţi, în orice moment. În plus, vrem să reducem şi mai mult interacţiunea cu tehnologia, să facem lucrurile din ce în ce mai simple.

Trebuie doar să apeşi pe un buton şi gata. Pe telecomanda televizorului, sau pe tabletă, să deschizi Netflix şi să urmăreşti serialul preferat fără timp mort pentru buffering, cu cea mai bună imagine şi cu cel mai bun sunet. Investiţia din 2018 în tehnologia din spatele platformei a fost de 1,8 miliarde de dolari. Avem Dolby Atmos, conţinut HDR, 4K, tot tacâmul. Experienţa se apropie de sălile tradiţionale de cinema”.

Adevărul: Trebuie să întreb. Când o să avem un serial românesc realizat de Netflix?

Lafargue: „Este probabil să vedem şi un serial românesc realizat de Netflix în curând, de ce nu. Noi nu ne gândim să creăm un anume tip de conţinut pentru o anume piaţă regională. Avem în gând lumea întreagă ca piaţă ţintă şi acţionăm în consecinţă. Vrem ca serialele produse într-o anume zonă să fie un hit printre toţi abonaţii noştri, indiferent de locul în care trăiesc. Urmărim să ecanizăm poveşti româneşti în viitorul apropiat, însă ele trebuie să aibă potenţial global”.

Adevărul: Netflix este o companie care este împărţită în două, între Hollywood şi Silicon Valley. Care sunt provocările de care vă loviţi?

Lafargue: „Este o adevărată bătălie în Silicon Valley pentru cei mai buni ingineri IT. Mulă lume se uită la Netflix ca la o companie de entertainment, creatoare de conţinut, care activează la Hollywood. Însă ei uită că o mare parte dintre angajaţii noştri este localizată în Los Gatos, Silicon Valley. Inginerii noştrii lucrează pentru a face serviciul din ce în ce mai bun, iar asta include atacarea propriilor sisteme. În cadrul testelor pe care le rulăm, simulăm atacuri informatice pentru a ne da seama de propriile vulnerabilităţi”.

„Una dintre zonele în care investim cei mai mulţi bani este cea reprezentată de inteligenţa artificială pe care se bazează sistemul de recomandări. Vrem ca platforma să cunoască atât de bine utilizatorul încât să-i recomande întotdeauna conţinut relevant pentru gusturile sale. Provocarea este dată de faptul că nu avem atât de multe informaţii despre tine. În afară de sex şi locaţie, nu cunoaştem mai nimic despre utilizator”, completează bărbatul.

Adevărul: Ce o să vedem nou în viitorul apropiat pe Netflix şi cât de grea a fost lansarea globală din urmă cu trei ani?

Lafargue: „Urmărim itroducerea conţinutului interactiv, iar momentan experimentăm cu desenele animate pentru copii. Ei pot alege cum continuă acţiunea din film, prin intermediul telecomenzii. Ne gândim că e posibil să implementăm aceste idei şi la seriale sau filme mai serioase, poate cândva în viitor. Să vedem cât de bine prinde idea.

Când am lansat la nivel global, în urmă cu trei ani, am sărit de la 60 de ţări, în care eram prezenţi, adăugând 130 pe lista noastră. Am triplat tot traficul global, însă ne-am descurcat excelent. Nu am avut probleme cu sistemele noastre pentru că am fost pregătiţi pentru acest moment”.

Adevărul: Cum merge Netflix în România?

Lafargue: „România este o piaţă europeană foarte importantă pentru noi. La un an după lansarea globală a serviciului nostru, am „aterizat” şi local în România, un lucru care ne-a costat bani în plus. Am făcut eforturi mari pentru localizarea conţinutului nostru şi pentru calitatea subtitrărilor în română. Dacă stăm să ne gândim, în regiune, sunt ţări în care nu ne-am lansat pe plan local, cum ar fi chiar Rusia. Grecia, de exemplu, Israel, Thailanda, au fost accesate local după România”.