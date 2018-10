INTERVIU Tudor Oprea, vicepreşedinte Smart Everything Everywhere: „Game Jam-urile pe teme politice sunt printre cele mai importante”

Adevărul a stat de vorbă cu Tudor Oprea, vicepreşedinte al organizaţiei Smart Everything Everywhere, care, în parteneriat cu Institutul German Goethe din Bucureşti, a pus la cale acest eveniment în premieră în România.

Adevărul: De ce un game jam pe teme politice?

Tudor Oprea: „Game jam-uri pot fi organizate pe multe teme de interes public, dar aş argumenta că temele politice sunt printre cele mai importante. Chiar dacă cei mai mulţi oameni doresc să nu se asocieze cu politicul sau să discute teme politice, adevărul este că politica ne guvernează întreaga viaţă! De la sănătate şi educaţie, până la transport şi drepturile omului, politica este mecanismul care ne poate duce mai departe ca societate şi civilizaţie, ajutându-ne să evoluăm împreună prin politici publice bine gândite şi fundamentate - în acelaşi fel ne poate trage şi înapoi, şi vedem acest lucru din ce în ce mai mult zilele acestea.

Din nefericire, modul de a face politică în România ultimilor ani a convins foarte mulţi oameni să nu mai fie interesaţi de acest domeniu, fiindcă "oricum nimic nu se va schimba". Fals! Prin politică, totul se poate schimba atunci când oamenii se implica, şi un Game Jam pe teme politice poate populariza problemele importante actuale, ducând către conştientizarea participanţilor şi a cetăţenilor, şi poate pe termen mediu şi lung, la un nivel mai ridicat de implicare socială în rândul tuturor”.



Adevărul: S-a mai făcut aşa ceva până acum în alte ţări din UE?

Tudor Oprea: „Din câte am înţeles, Game Jam-uri s-au organizat in multe ţări din Uniunea Europeana, dar ţinând cont de valoarea adaugată pe care o pot avea, este necesar să se organizeze în continuare cât mai multe, inclusiv la noi in ţară!”.

FOTO Tudor Oprea



Adevărul: Cum va functiona evenimentul? Ce trebuie sa faca participantii?

Tudor Oprea: „Participanţii vor face parte dintr-o echipă prestabilită din timp, sau stabilită înainte de începerea Game Jam-ului (pentru acele persoane care s-au înscris fără echipă). Fiecare echipă va alege una dintre temele politice prezentate de către organizatori şi vor dezvolta împreună un joc care integreaza tema respectivă în cadrul jocului, cu scopul final de a educa viitorii jucători. Fiecare participant va avea rolul lui sau al ei în cadrul echipei, în funcţie de skill-urile fiecăruia - de la software developers şi designers, până la artişti, ONGişti şi persoane din marketing, fiecare membru al echipei va juca un rol important în dezvoltarea jocului final”.



Adevărul: Cum se va implica SEE în proiect?

Tudor Oprea: „Din partea SEE vor participa 4 mentori - Dan Nechita, Diana Popp, Costin Costea şi cu mine. Pe lângă mentorat, ne-am angajat să promovăm Game Jam-ul cât mai mult în mediile noastre online/offline şi în comunitatea noastră. În măsura în care este nevoie, echipa SEE este dispusă să ofere şi ajutor logistic în zilele în care se va desfaşura Game Jam-ul”.





Adevărul: În ce constă partea lor de mentorat?

Tudor Oprea: „Rolul mentorilor este să ajute echipele să-şi dezvolte produsele într-un mod cât mai eficient, oferind know-how în toate fazele - de la conceptul jocului până la dezvoltarea sa tehnica. Costin va aduce valoare adaugată pe partea tehnică, el fiind Tech Guru în cadrul echipei noastre. Diana reprezintă partea artistică şi creativă din SEE, cât timp Dan şi cu mine vom ajuta mai mult pe partea de concept a jocurilor şi rafinarea ideilor finale”.





Adevărul: Credeţi că există o piaţa pentru jocuri video cu teme politice, într-o ţară în care sistemul de conducere este unul aprig contestat?

Tudor Oprea: „Cu siguranţă există, şi nu doar în România! În alte ţari, jocurile, filmele şi arta sunt deseori folosite în şcoală în scopuri educaţionale. Faptul că România este în continuare cu mult în urmă din punct de vedere al sistemului educaţional (şi din multe alte puncte de vedere, de asemenea) ar trebui să convingă conducerea ţării că este nevoie de soluţii noi şi inovatoare, printre care şi jocuri video care să aibă ca scop educarea persoanelor care le joacă, nu doar jocuri cu împuşcături şi război. Dar se pare că avem alte probleme mult mai importante în ţară, din punctul de vedere al conducerii actuale...”





Adevărul: Ce este SEE?

Tudor Oprea: „SEE este un acronim pentru Smart Everything Everywhere, o asociaţie care are ca misiune digitalizarea României şi accelerarea tranziţiei ţării în era digitala, prin capacitarea potenţialului digital al ţării şi transformarea României într-un hub de inovaţie global. SEE se concentreaza pe 3 direcţii ale viitorului digital: industry 4.0, smart cities şi citizens, şi o administraţie publică digitală”.



Adevărul: Ce spera să schimbe acest game jam în societatea românească?

Tudor Oprea: „Acest Game Jam poate oferi jocuri cu potenţial educaţional pentru cei care le joacă, acesta fiind cel mai direct avantaj. În acelaşi timp, Game Jam-ul poate să aibă ca rezultat cel puţin 50 de oameni (adică toţi participanţii) care de acum încolo pot milita într-o masură sau alta pentru temele care au fost reprezentate de jocul lor, acesta nefiind deloc un caştig neglijabil, ţinând cont de nivelul scăzut de implicare în problemele sociale din ţara noastră.

Nu în ultimul rând, Game Jam-ul poate duce la o conştientizare crescută în randul publicului larg despre câteva dintre problemele politice care există în societatea de azi. Un alt efect ar putea fi organizarea mai multor viitoare Game Jam-uri pe teme politice, după ce se va observa impactul pozitiv pe care acesta l-a avut în randul participanţilor, şi nu numai!”