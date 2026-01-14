Foto Tânăr român, arestat la Como după ce a încercat să fure marfă de aproape 2.400 de euro dintr-un supermarket

Un tânăr român de 19 ani, fără adăpost și care nu apare în evidențele autorităților italiene, a fost arestat la Como după ce a încercat să fure dintr-un supermarket produse cosmetice și aparate de ras în valoare de aproape 2.400 de euro.

În jurul orei 15:30, un echipaj de poliție a fost trimis la un supermarket de pe Via Carloni din Como, după ce agentul de pază l-a prins pe autorul unui furt, a informat poliția printr-un comunicat.

Polițiștii au discutat cu agentul de securitate și l-au preluat pe suspect, un român de 19 ani care, potrivit autorităților, nu are adăpost și nu a fost înregistrat niciodată în Italia.

Împreună cu un complice care a reușit să fugă, tânărul a intrat în supermarket și a umplut un cărucior cu produse cosmetice și aparate electrice de ras de firmă, în valoare totală de aproximativ 2.380 de euro. Acesta a încercat apoi să treacă de zona caselor self-service, profitând de deschiderea temporară a barierei metalice automate.

După ce bunurile furate au fost recuperate și returnate magazinului, tânărul a fost dus la sediul poliției pentru identificare. Verificările au arătat că acesta nu figurează în nicio bază de date a forțelor de ordine, confirmând faptul că nu a fost niciodată înregistrat oficial în Italia.

În urma plângerii depuse de proprietarul supermarketului, tânărul de 19 ani a fost arestat pentru tentativă de furt calificat. După informarea procurorului de serviciu, acesta a dispus reținerea lui în arestul poliției, în așteptarea judecării în procedură rapidă, programată pentru astăzi, la ora 11:30.

Indiferent de soluția instanței, Biroul pentru Imigrări și Serviciul de Prevenire a Criminalității din Como au deschis deja un dosar în vederea luării unor posibile măsuri administrative împotriva sa, au mai transmis autoritățile