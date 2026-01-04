Incendiu într-un bloc de locuinţe din Fălticeni. 16 persoane evacuate

Un incendiu a izbucnit, duminică seară, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuinţe din municipiul Fălticeni, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit ISU Suceava, 16 persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat, iar o femeie, cu atac de panică, a fost monitorizată la faţa locului de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), scrie Agerpres.

La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică şi o ambulanţă SMURD, dar şi două echipaje SAJ.

"Pompierii ventilează spaţiile inundate cu fum, pentru ca cetăţenii să poată reveni în locuinţe", au precizat oficialii ISU Suceava.