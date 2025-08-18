Video Mărturia cutremurătoare a unei mame care aproape și-a pierdut copilul într-un accident pe trotinetă electrică. „E un risc foarte mare”

O femeie a tras un semnal de alarmă, după ce fiul ei în vârstă de 12 ani a fost rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică. Ea a făcut un apel către părinți și adolescenți să fie atenți.

Iustin, un băiat de 12 ani care se deplasa în luna februarie cu o trotinetă electrică fără niciun echipament de protecţie, a fost implicat într-un accident rutier, potrivit News.ro.

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, a povestit femeia, al cărui fiu a fost internat o săptămână la secția de Neurochirurgie.

Femeia a mai povestit că a fost șocată și nu a știut ce să facă, mai ales că și-a găsit copilul inconștient în spital.

„Noi la urgență ne-am întâlnit, acolo era inconștient. Am intrat în urgență (...) Eu îl tot mângâiam și îi spuneam «Iustin, mama este aici, nu pleacă mama» și atunci lui au început să îi curgă lacrimile, îi curgeau tare, tare. Din acel moment, el a devenit conștient. El spunea «mami, îmi pare rău, mami!»”, a povestit ea.

Mărturia ei a fost distribuită de Poliția Română pe rețelele de socializare.

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toţi cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenţi”, a transmis Poliţia.

În momentul de față, copilul este bine și se află alături de familia lui. Cu toate acestea, numărul accidentelor rutiere în care sunt implicate trotinete electrice este în creştere, au mai avertizat autoritățile.