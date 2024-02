Turmă de oi ucisă de ignoranță. Fermierul, certat de veterinari: „Le-a filmat cum mor, în loc să cheme doctorul“

Proprietarii unei ferme de oi din comuna Bunești-Averești, județul Vaslui, au pierdut majoritatea animalelor în care investiseră zeci de mii de euro, bani câștigați cu greu după ani de muncă în străinătate. Animalelor li s-a administrat un medicament fără avizul medicului veterinar.

O familie din localitatea vasluiană Bunești-Averești (Vaslui) și-a pierdut agoniseala de la fermă, pentru că zeci de oi le-au murit în decurs de doar câteva ore.

Coșmarul a început când proprietarul animalelor a cumpărat de la o farmacie veterinară un medicament pentru a trata oile de „rapăn”, iar după ce a dat animalele cu acea substanță – Diazinol, oile au început să moară.

Vasluianul a preferat să povestească pe Facebook ce s-a întâmplat, în loc să apeleze rapid la un medic veterinar, care ar fi putut salva animalele.

„Suntem soț și soție, în vârstă de 37 și, respectiv, 39 de ani. Încep prin a vă spune că suntem foarte supărați, pur și simplu, devastați, de ce ni s-a întâmplat astăzi. Noi am muncit două sezoane în Franța, avem doi copii și în toată perioada aceasta i-am lăsat cu mama noastră, ne-am chinuit cum am putut, nici casa nu am terminat-o. Am muncit și am strâns bănuț cu bănuț, pentru a ne retrage în România, să stăm lângă copii, să ne facem ceva al nostru și să nu mai fie nevoie să plecăm de lângă ei. Pe 6 octombrie 2023 am început o mică fermă de 120 de oi, nutreț, stână și toate cele necesare. Am ajuns la cheltuiala de 28.000-30.000 euro, bani strânși de noi cu greu, prin străinătate. Menționăm că am muncit eu și soția cu atâta bucurie, mergeam cu oile, făceam tot ce se putea, ne plăcea această meserie și ne făcea să uităm de toate”, și-a început povestea Traian, proprietarul fermei de oi.

Bărbatul a explicat pe pagina personală de Facebook cum s-a ajuns în această situație.

„Totul a fost frumos până azi, 11 februarie 2024, când la ora 8,00 dimineața, ne-am apucat să le punem la oi, după cap, soluție pentru <rapăn>. Vineri am fost la farmacia veterinară să luăm soluție pentru a trata această boală, iar farmacista ne-a recomandat o soluție Diazinol, să punem după cap la oi câte 5 mililitri fără apă. Nouă ni s-a părut prea mult și de asta am pus doar câte 2 mililitri la fiecare oaie. După ceva timp au început să facă spume la gură și să moară pur și simplu. Din 120 de oi, 20 au făcut miei, iar restul au murit cu miei în ele. La momentul de față mai avem, în jur de 20 de oi și astea mor până mâine. Suntem distruși, devastați de durere, nu am făcut rău la nimeni, suntem oameni care am fost necăjiți, ne știe toată comuna de oameni liniștiți, oameni cu frică de Dumnezeu, cu suflet. Rugămintea mea la oamenii cu suflet: să îmi spuneți ce putem să facem în situația asta? Ajutați-ne cu un sfat”, a fost apelul bărbatului.

„Ar fi salvat măcar 50% din oi”

În acest caz a fost declanșată o anchetă pentru a se stabili cu exactitate ce a provocat decesul animelelor. Cert este însă un lucru: proprietarii au greșit când nu au anunțat imediat un medic veterinar despre cele întâmplate.

„Este un caz clasic. Nu ar fi avut niciodată de ce să se întâmple o asemenea situație, dacă totul era făcut sub supravegherea unui medic veterinar. Niciun medic veterinar nu ar fi recomandat vreodată aplicarea Diazinolului direct pe piele. În primul rând este o soluție care se diluează… Medicii veterinari din județul Vaslui sunt foarte bine pregătiți, dar din păcate, din cauza situației financiare și din cauza faptului că proprietarul de animale crede că face economie prin administrarea propriilor medicamente, se ajunge la astfel de situații. Acum, cele mai nevinovate din toată situația asta sunt bietele oi, care, dacă proprietarul solicita medicul veterinar să vină repede acolo, intervenea cu Atropină și vă garantez că ar fi salvat măcar 50% dintre ele”, a explicat medicul Nicolae Petru Tășchină, președintele Colegiului Medicilor Veterinar din Vaslui, pentru Vremea Nouă.

Mulți proprietari de animale preferă să aplice tratamente sau să administreze medicamente după cum cred de cuviință, fără să consulte în prealabil un medic veterinar, iar de cele mai multe ajung să își piardă animalele.

„Îmi pare rău să o spun, proprietarul, în loc să cheme rapid un medic veterinar, a preferat să filmeze și să scrie pe internet. Imediat ar fi trebuit solicitat un veterinar și poate lucrurile erau altfel. Este un semnal de alarmă pentru toți cei care nu mai caută veterinarul și cred că ei pot singuri ba să pună diagnostic, să ia medicamente după capul fiecăruia, să facă tratamente. Acest lucru nu e posibil, pentru medicul veterinar a învățat ani de zile carte tocmai pentru a-și face profesia cum trebuie. Veterinarul nu trebuie căutat doar când proprietarii de animale au nevoie de hârtii pentru APIA sau alte asemenea lucruri. Eu sper ca oamenii să învețe ceva din asemenea situație”, trage un semnal de alarmă medicul Nicolae Petru Tășchină.