Un preot din Vaslui a refuzat să citească stâlpii la priveghi pentru că răposatul nu venea la biserică. Pe cine a trimis în locul lui

O familie din satul Secuia, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, l-a reclamat pe preotul din localitate pentru că acesta a refuzat să țină slujba din ziua premergătoare înmormântării pe motiv că defunctul nu mergea prea des la biserică.

Un incident care s-a încheiat cu un scandal de pomină a avut loc zilele trecute în satul Secuia, comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui.

Un localnic și soția lui au venit din Cipru pentru a-și înmormânta socrul. Bărbatul l-a sunat pe preotul din sat ca să vină să citească „stâlpii” (n.r. rugăciuni citite lângă sicriul celui decedat), dar acesta susține că părintele nici nu a vrut să audă și le-ar fi vorbit urât, pe motiv că răposatul nu avea obiceiul să vină la biserică.

În schimb, preotul l-ar fi trimis în locul lui pe clopotar.

„<Cu tine vorbesc, escrocule. Cum îți permiți să mă suni când socru-tu dădea pe la biserică din an în Paști, iar tu vrei acum să vin să-i citesc eu stâlpii?>> m-a întrebat. M-a mai înjurat o dată, apoi mi-a închis telefonul“, povestește vasluianul.

El n-a vrut să lase lucrurile așa. „Am mers la părintele protopop de Vaslui, domnul Chirvase, care a venit personal și a făcut acea slujbă de seară. A doua zi, când a avut loc înmormântarea, părintele protopop l-a trimis pe preotul din satul Deleni, asta la rugămintea mea, pentru că eram atât de supărat pe părintele Rebegea încât nu doream să-l mai văd”, a declarat Marian Ioviță, ginerele defunctului, pentru Vremea Nouă.

Ginerele defunctului l-a reclamat pe preot la protopopul de Vaslui și a cerut să trimită un alt părinte care să țină slujba de înmormântare.

„Am zis că dacă vine el la înmormântare, fac vreo nefăcută, așa că l-am rugat pe părintele protopop să mă ajute cu un alt preot. I-am spus și părintelui protopop că nu voi lăsa lucrurile așa, pentru că am înțeles că nu suntem nici primii și cu siguranță nu vom fi nici ultimii care trecem prin așa ceva.

Faptul că a trimis clopotarul să citească „stâlpii” nu e tocmai în regulă, însă să mai și înjuri la telefon, să jignești niște persoane care trec printr-un moment greu, asta eu o consider de neacceptat”, a adăugat bărbatul.

Protopopul de Vaslui: „Nu putem să-I pedepsim pentru asta”

Părintele Adrian Chirvase, protopopul de Vaslui, a mers personal la Secuia pentru a citi „stâlpii” în locul preotului din sat, dar spune că, de fapt, părintele ar fi fost bonav și nu a refuzat să țină slujba.

„Eu am vorbit cu părintele Rebegea, mi-a zis că are o problemă de sănătate mai deosebită, motiv pentru care s-a dus și la spital, de aceea am fost eu cu o seară înainte de înmormântare să fac slujba. Familia mi-a spus despre această neînțelegere, despre faptul că părintele ar fi refuzat să citească „stâlpii” din cauză că decedatul nu prea venea pe la biserică, însă eu am avut o discuție cu părintele și i-am zis că nu putem noi să impunem acest lucru”, explică părintele Adrian Chirvase.

Protopopul de Vaslui a ținut să precizeze că biserica nu poate impune nimănui să vină la slujbe.

„Noi nu suntem ca acele instituții unde dacă nu ți-ai achitat datoriile, te debranșează de la utilități. Noi trebuie să-l îndrumăm pe creștin, în modul cel mai plăcut, să meargă la biserică, dar dacă nu dorește acest lucru, nu putem să-l pedepsim pentru asta. Părintele și-a cerut scuze pentru toată această situație, iar eu am crezut că totul s-a rezolvat”, a precizat părintele protopop Adrian Chirvase.