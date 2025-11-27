Jucăriile vor avea pașapoarte digitale

Parlamentul European a stabilit noi reguli de comercializare astfel încât să reducă numărul jucăriilor nesigure vândute în UE și să protejeze copiii de riscurile asociate acestora.

Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, dar pare să nu fie suficient având în vedere că jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor.

Deputații europeni au confirmat un acord cu țările Uniunii privind noi norme pentru siguranța jucăriilor menite să îmbunătățească protecția sănătății și a dezvoltării copiilor. Actualizarea directivei din 2009 vine ca răspuns la creșterea numărului de cumpărături online (inclusiv din afara UE) și la utilizarea tehnologiilor digitale. Țările Uniunii și actorii din sector vor dispune de o perioadă de tranziție de patru ani și jumătate pentru a pune în aplicare noile măsuri.

Cerințe mai stricte privind substanțele chimice

Interdicțiile existente privind substanțele carcinogene, cele mutagene și cele toxice pentru reproducere se extind pentru a include și substanțele chimice deosebit de dăunătoare pentru copii, precum perturbatorii endocrini, substanțele care afectează sistemul respirator și substanțele toxice pentru piele și alte organe.

Noile norme interzic și folosirea intenționată a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), dar și a celor mai periculoase tipuri de bisfenoli. Folosirea substanțelor de parfumare alergene va fi interzisă în cazul jucăriilor destinate copiilor sub trei ani și al jucăriilor concepute pentru a fi introduse în gură.

Evaluarea siguranței

Înainte de a introduce o jucărie pe piață, producătorii vor trebui să facă o evaluare a siguranței care să examineze toate pericolele potențiale, de natură chimică, fizică, mecanică sau electrică. Evaluarea va trebui să testeze și pericolele de inflamabilitate, igienă și radioactivitate și să țină seama de vulnerabilitățile specifice copiilor. De exemplu, dacă este cazul, producătorii trebuie să se asigure că jucăriile digitale nu prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor.

Pașapoarte digitale ale produselor

Noile norme vor reduce numărul jucăriilor nesigure prin aplicarea mai strictă a regulilor și verificări vamale mai eficiente. Toate jucăriile trebuie să dispună de un pașaport digital al produsului, vizibil în mod clar, care să ateste că jucăria respectă normele aplicabile în materie de siguranță.

Pașaportul digital al produsului va îmbunătăți trasabilitatea jucăriilor și va simplifica și eficientiza supravegherea pieței și verificările vamale. Totodată, pașaportul le va oferi consumatorilor un acces ușor la informațiile și avertismentele referitoare la siguranță, de exemplu, folosind un cod QR.

Noi obligații pentru operatorii economici și magazinele online

Regulamentul clarifică și înăsprește cerințele pentru operatorii economici (precum producătorii, importatorii, distribuitorii și furnizorii de servicii).

De exemplu, producătorii vor fi obligați să aplice avertismentele folosind un limbaj ușor de înțeles. De asemenea, dacă apar riscuri legate de jucării, producătorii vor trebui să ia măsuri corective și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și consumatorii.

Având în vedere rolul din ce în ce mai important al piețelor online în contextul vânzării și promovării jucăriilor, piețele respective vor fi obligate să își adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afișeze marcajele CE ale jucăriilor, avertismentele de siguranță și pașapoartele digitale ale produselor. Jucăriile care nu respectă normele de siguranță vor fi considerate „conținut ilegal” în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale.

„Prin noul regulament privind siguranța jucăriilor, Europa transmite un semnal clar: siguranța nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Datorită unor orientări clare, unor cerințe moderne de siguranță și unor dispoziții tranzitorii echitabile, companiile pot planifica și dezvolta în mod responsabil – iar copiii se pot juca fără griji. Acest regulament este o victorie pentru toată lumea: consumatori, producători și viitorul copiilor noștri”, a declarat raportoarea Marion Walsmann (EPP, Germania).

Noile reguli, în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial

Noile reguli vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Normele UE privind siguranța jucăriilor stabilesc cerințele esențiale de siguranță pe care trebuie să le respecte jucăriile pentru a putea fi introduse pe piața Uniunii, indiferent dacă sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în afara ei. Jucăriile trebuie să poarte un marcaj CE, care să indice conformitatea cu standardele europene în materie de siguranță. În raportul de anul trecut al sistemului european de alertă rapidă pentru produse de consum periculoase, jucăriile au reprezentat a doua categorie ca număr de produse periculoase (15%), fiind depășite doar de produsele cosmetice (36%). Totodată, substanțele chimice au fost principala sursă de risc în aproape jumătate dintre alerte.