Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Bruxelles-ul cere reducerea prețurilor la energie, dar în România taxele blochează ieftinirile

Publicat:

În ultimii ani, piața energiei din Uniunea Europeană a trecut prin fluctuații majore. După perioade în care prețurile gazului și energiei electrice au atins niveluri record (în special în 2022), în prezent costurile pe piețele angro au început să scadă. Totuși, această situație nu se reflectă pe deplin în facturile consumatorilor finali.

facturi

În acest context, Ursula von der Leyen și Comisia Europeană atrag atenția asupra faptului că, prețurile de producție au revenit la niveluri mai stabile, dar facturile au rămas ridicate în multe state membre din cauza nivelului taxelor, accizelor și altor contribuții obligatorii impuse la nivel național.

Astfel, Comisia încurajează guvernele țărilor UE să reducă temporar sau permanent anumite taxe, să recalibreze accizele, să elimine suprataxele nejustificate și să ajute gospodăriile și companiile să beneficieze de scăderea prețului energiei din piață.

Pe piața angro (piața furnizorilor), gazele și energia electrică sunt mai ieftine decât în ​​perioada de criză, însă structura de taxare diferă de la un stat membru la altul. În unele țări, guvernele au majorat taxele și contribuțiile pentru a acoperiri de costuri bugetare, a finanța tranziția energetică (surse regenerabile) și a compensa schemele de sprijin acordate în timpul crizei energetice”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

image

România are taxe prea mari în facturile de energie

Prin urmare, a adăugat expertul, consumatorul final nu simte scăderea reală a costului energiei, pentru că:

• valoarea TVA-ului plătit de consumatorii casnici în factură a crescut de 4 ori față de anul 2020;

• valoarea accizei plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 0,2 ori față de anul 2020;

• valoarea contribuției de cogenerare plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 2 ori față de anul 2020;

• valoarea certificatelor verzi plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 0,1 ori față de anul 2020.

Comisia Europeană sugerează că efortul pentru accesibilitate a energiei nu trebuie să se limiteze doar la mecanismul de piață, ci și la politica fiscală a statelor membre.

Recomandările Comisiei Europene

Recomandările Comisiei Europene includ: reducerea TVA la energie (unde este posibil), diminuarea taxelor care nu sunt strict necesare, reevaluarea contribuțiilor impuse consumatorilor și armonizarea taxării între state membre pentru a evita dezechilibrele.

Scopul este ca cetățenii și firmele să simtă efectiv scăderea prețurilor de piață. Pentru aceasta trebuie să se plece de la identificarea în mod clar a componentelor din factură care pot să fie reduse fără a afecta siguranța și calitatea produselor sau a serviciilor, dar care determină și o reducere importantă a prețului.

Estimarea ponderii componentelor din prețul gazelor naturale/energiei electrice din prețul mediu la consumatorul final cu TVA inclus pe baza rapoartelor publicate de companiile de producție, transport, distribuție și furnizare pentru semestrul 1 2025.

image

„Chiar dacă creșterea productivității muncii și a eficienței cheltuielilor este deosebit de importantă, acestea aduc cele mai mici aporturi asupra reducerii costurilor și eventual al prețului la gaze și energie. Diminuarea taxelor și accizelor este măsura care poate reduce cu adevărat semnificativ și imediat prețul la consumatorul final.

O reducere la jumătate a TVA ului din facturile la gaze și energie ar aduce o reducere a cheltuielilor cu 600 – 1300 lei pentru un imobil”, a explicat expertul în energie, adăugând că această măsură ar trebui să fie dublată de direcționarea unei părți din veniturile încasate de stat să poată fi folosite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

image
Economie

