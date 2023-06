Tragedie în familia politicianului Corneliu Bichineț. Soția sa a murit în minivacanța de Rusalii, la Bruxelles

Tragedie în familia politicianului Corneliu Bichineț. Soția sa a murit la Bruxelles, în locuința fiului, unde cei doi soți merseseră pentru a pune la punct ultimele detalii ale unei aproapiate nunți.

Vestea groaznică a fost dată chiar de Corneliu Bichineț, fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, pe pagina sa de socializare, unde a postat și o fotografie: el, soția și fiul lor care se pregătea de nuntă.

"Am venit cu Anda, soția mea, la Corneliu, în Bruxelles, să ne bucurăm, împreună, de munca și realizările lui și să stabilim ultimele detalii pentru nunta sa. Dumnezeu a hotărât altfel. După clipe minunate petrecute împreună, mama copiilor mei, soția mea, în timpul nopții a suferit un infarct și s-a stins. Un asemenea om lasă în urma sa lacrimi, durere, nefericire și tristețe! O să o repatriem cât de repede putem și o vom înmormânta la Negrești. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace! Vă mulțumim tuturor pentru mesaje și încurajări!", a scris fostul președinte al CJ Vaslui.

Se pare că Anda Bichineț, în vârstă de 57 de ani, care era director al Bibliotecii orășenești Negrești, s-a stins din viață în somn. Femeia nu era cunoscută cu probleme de sănătate.

„Întreaga comunitate negreșteană este șocată la aflarea veștii morții doamnei Anda Bichineț. Colega noastră, Anda, a îndrumat pe calea lecturii, prin funcția pe care o deținea de director al Bibliotecii orășenești Negrești, mii de copii și a contribuit permanent la educarea societății negreștene. A fost un factor de echilibru într-o societate din ce în ce mai zbuciumată și o colegă apreciată și iubită de toți. Dumnezeu sa o ierte. Condoleanțe familiei!”, a transmis primarul orașului Negrești, Cristian Rusu, conform Vremea Nouă.

Ce funcții a ocupat politicianul

Corneliu Bichineț a fost, între anii 2000 - 2004, senator în Parlamentul României, ales pe listele PRM. Între anii 2004 - 2008 a fost Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui. În perioada 2008 - 2012 a fost vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui. În perioada 2012 - 2015 a ocupat funcția de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, ales pe listele USL din partea PNL.

În august 2016, Corneliu Bichineţ a demisionat din PNL, înscriindu-se în PMP, fapt ce a condus la demisia mai multor membri din organizaţia PMP Vaslui.