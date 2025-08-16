search
Sâmbătă, 16 August 2025
Video Scenă penibilă la Vaslui: un motociclist este urmărit fără succes de un echipaj de poliție

Publicat:

Un motociclist a sfidat poliția într-o urmărire spectaculoasă pe malul barajului din Solești. În plină zi, a pus în pericol martorii și a luat-o la fugă fără nicio remușcare. 

Într-o adevărată scenă de acțiune la Solești, un motociclist a fugit de polițiștii care încercau să-l oprească pentru un control de rutină. Evenimentul s-a petrecut în plină zi, pe malul barajului, fiind martorii zeci de persoane, printre care și copii, potrivit vremeanoua.ro 

Imaginile surprinse de un amator arată cum echipajul de poliție a pornit în urmărirea motociclistului cu semnalele acustice și luminoase activate, semnale care ar fi trebuit să-l determine să se oprească imediat. În schimb, bărbatul de pe motor nu doar că nu a frânat, ci a decis să se joace cu polițiștii, făcând mai multe manevre dus-întors pe câteva sute de metri pentru a scăpa de oamenii legii.

Pescarii aflați pe malul bălții păreau confuzi și mai preocupați să-și protejeze echipamentele și bunurile de vitezoman. După ce a urmat aproape până la jumătatea barajului echipajul de poliție, motociclistul a profitat de terenul accidentat și a reușit să se desprindă, fugind pe drumul spre oraș, așa cum se poate vedea în imaginile de senzație. 

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă în cele din urmă motociclistul a fost prins, iar imaginile și mărturiile martorilor continuă să fie analizate pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. 

