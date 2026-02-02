search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru greva generală în Sănătate și Asistență socială. Mandatul primit de la Consiliul Național

0
0
Publicat:

Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariați.

Sanitas pregătește grevă generală FOTO: Inquam Photos
Sanitas pregătește grevă generală FOTO: Inquam Photos

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunțate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistență socială. În urma dezbaterilor, membrii Consiliului Naţional au evaluat efectele directe şi indirecte ale reducerilor bugetare propuse, concluzionând că acestea vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale”, a transmis, luni seară, SANITAS, într-un comunicat de presă.

Totodată, membrii Consiliului Naţional SANITAS au analizat opţiunile de acţiune sindicală exprimate de membrii de sindicat prin votul intern de săptămâna trecută şi a luat act de faptul că majoritatea covârşitoare s-a pronunţat pentru declanşarea grevei generale, în situaţia în care revendicările federaţiei nu vor fi soluţionate.

„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de guvernul Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi”, anunţă reprezentanţii SANITAS.

Preşedintele SANITAS, Iulian Pope, afirmă că ”angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială nu pot fi transformaţi în victimele politicilor de austeritate, în condiţiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal şi cu subfinanţarea cronică”.

„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri”, a anunţat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei Sanitas.

Federaţia SANITAS anunţă că rămâne deschisă dialogului, ”însă nu va accepta măsuri care să compromită stabilitatea veniturilor salariaţilor şi funcţionarea serviciilor publice esenţiale”.  

În 26 ianuarie, sindicaliştii SANITAS avertizau că se poate ajunge la grevă generală în sistem, dacă Guvernul nu renunţă la tăierea fondului de salarii cu 10%.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Cine sunt milionarii sării folosite pentru deszăpezire: soția unui șef de port, un politician local și un acționar al unei firme fără angajați
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Circulația pe banda specială de autobuz se lasă cu amendă de 1.600 de lei în România. Avertismentul STB pentru șoferii neatenți
playtech.ro
image
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Sprijin lunar la facturile de energie și gaze. Ministrul Bogdan Ivan anunță pragul de venit pentru primirea banilor
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”
click.ro
image
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prințul Harry profimedia 0365839303 jpg
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Satul din Europa cu peste 20 de cascade. Peisajul pare desprins din povești: „Abolut fermecător”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea