Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Două suspecte de furt și un urmărit internațional, identificați în Cluj după ce au trecut pe roşu la un semafor

Polițiștii clujeni au dat peste o situație neașteptată în urma unui simplu control în trafic. După ce au oprit o autoutilitară pentru o abatere în trafic, sâmbătă seara, au descoperit că în autoturism se afla un fugar căutat prin Interpol și două complice care transportau o geantă de lux și produse cosmetice furate cu doar câteva ore înainte dintr-un mall din oraș.

Bunuri furate. FOTO IPJ Cluj / Susa Mureș News
O autoutilitară oprită după ce șoferul a ignorat culoarea roșie a semaforului s‑a dovedit a ascunde atât un urmărit internațional, cât și două femei suspectate de furturi comise cu doar câteva ore înainte, potrivit Mureș News.

Incidentul s‑a petrecut sâmbătă seara, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj‑Napoca.

În timpul verificărilor, agenții au descoperit că unul dintre pasageri, un bărbat de 28 de ani din județul Timiș, figura cu mandat de arestare internațională pentru infracțiuni contra patrimoniului. Acesta a fost reținut și dus la sediul poliției pentru demararea procedurilor de predare.

Geantă de 1.500 de lei și alte produse cu etichete și sisteme antifurt, găsite în mașină

În mașină au fost găsite și numeroase bunuri suspecte: articole vestimentare și încălțăminte noi, precum și produse cosmetice, unele prevăzute cu sisteme antifurt.

Ancheta a arătat că bunurile proveneau din furturi comise în aceeași zi dintr-un centru comercial din Cluj-Napoca.

Potrivit polițiștilor cele două femei aflate în mașină, în vârstă de 32 și 34 de ani, ambele din județul Mureș, ar fi furat o geantă în valoare de aproximativ 1.500 de lei, precum și mai multe produse cosmetice din magazine diferite.

Inițial, acestea au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Amintim că un al urmărit internațional, bărbat de 45 de ani din Sibiu ,acuzat de mai multe furturi din locuințe comise în România, a fost adus în țară din Franța pentru a executa o pedeapsă de aproape 10 ani de închisoare.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Toţi aleg Varșovia, însă un oraş din Polonia este la fel de frumos, dar mult mai ieftin şi puţin aglomerat. Este secretul multor turişti
playtech.ro
image
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă? Săracul...”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Câți ani l-a alăptat Cristela Georgescu pe cel de-al doilea fiu: „La primul copil m-am lăsat manipulată”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte