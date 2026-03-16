Două suspecte de furt și un urmărit internațional, identificați în Cluj după ce au trecut pe roşu la un semafor

Polițiștii clujeni au dat peste o situație neașteptată în urma unui simplu control în trafic. După ce au oprit o autoutilitară pentru o abatere în trafic, sâmbătă seara, au descoperit că în autoturism se afla un fugar căutat prin Interpol și două complice care transportau o geantă de lux și produse cosmetice furate cu doar câteva ore înainte dintr-un mall din oraș.

Incidentul s‑a petrecut sâmbătă seara, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Cluj‑Napoca.

În timpul verificărilor, agenții au descoperit că unul dintre pasageri, un bărbat de 28 de ani din județul Timiș, figura cu mandat de arestare internațională pentru infracțiuni contra patrimoniului. Acesta a fost reținut și dus la sediul poliției pentru demararea procedurilor de predare.

Geantă de 1.500 de lei și alte produse cu etichete și sisteme antifurt, găsite în mașină

În mașină au fost găsite și numeroase bunuri suspecte: articole vestimentare și încălțăminte noi, precum și produse cosmetice, unele prevăzute cu sisteme antifurt.

Ancheta a arătat că bunurile proveneau din furturi comise în aceeași zi dintr-un centru comercial din Cluj-Napoca.

Potrivit polițiștilor cele două femei aflate în mașină, în vârstă de 32 și 34 de ani, ambele din județul Mureș, ar fi furat o geantă în valoare de aproximativ 1.500 de lei, precum și mai multe produse cosmetice din magazine diferite.

Inițial, acestea au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Amintim că un al urmărit internațional, bărbat de 45 de ani din Sibiu ,acuzat de mai multe furturi din locuințe comise în România, a fost adus în țară din Franța pentru a executa o pedeapsă de aproape 10 ani de închisoare.