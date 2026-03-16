Trecut controversat pentru o polițistă din Ilfov: anchetă după ce s-a aflat că a făcut videochat

O tânără polițistă din județul Ilfov riscă să își piardă locul de muncă după ce superiorii au aflat că, înainte de a intra în sistem, a lucrat într-un studio de videochat. Femeia activează de aproximativ doi ani la Serviciul de Caziere, iar în prezent este verificată de conducerea instituției pentru a se stabili dacă mai poate continua activitatea în cadrul Poliției.

Potrivit datelor apărute în urma verificărilor interne, polițista a fost angajată din sursă externă și a trecut prin controalele obișnuite înainte de a intra în sistem. La momentul respectiv, polițiștii de la Control Intern nu au descoperit nimic problematic în trecutul său, potrivit Observator News.

Ulterior însă, conducerea Poliției din Ilfov a primit informații potrivit cărora tânăra ar fi lucrat în industria videochatului în perioada 2016-2019. Activitatea ar fi fost întreruptă înainte ca aceasta să fie angajată în Poliție.

Reprezentanții inspectoratului au precizat că, în prezent, femeia nu mai avea conturi active pe astfel de platforme.

Suspiciuni privind legături din trecut

Cu toate acestea, surse citate în anchetă susțin că tânăra ar fi păstrat legătura cu unele persoane din domeniu și ar fi continuat să primească bani, în special din străinătate.

Ar fi vorba despre persoane influente din alte țări care ar fi trimis diferite sume de bani în schimbul unor fotografii sau videoclipuri.

În prezent, polițista este anchetată administrativ, iar verificările continuă pentru a se stabili dacă aceasta își mai poate desfășura activitatea în cadrul Poliției, în serviciul care se ocupă de eliberarea certificatelor de cazier judiciar.