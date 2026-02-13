Descoperire macabră în Franța: doi bebeluși, găsiți morți într-un congelator. Mama lor a fost arestată

Doi bebeluși au fost găsiți morți, marți, 10 februarie, într-un congelator dintr-o casă din Franța. A fost deschis un dosar penal pentru „ucideri asupra minorilor sub 15 ani”, iar mama lor, în vârstă de 50 de ani, se află în arest preventiv.

Totul s-a întâmplat în comuna Aillevillers-et-Lyaumont, estul Franței. Potrivit BFMTV, partenerul femeii este cel care i-a găsit în congelator, la două luni după ce femeia părăsise locuința.

La momentul descoperirii, casa era într-un proces de renovare, iar bărbatul făcea ordine în congelatorul folosit doar de mama bebelușilor. A sunat imediat la jandarmi, care au găsit și al doilea bebeluș, într-un sac, în același loc.

Forțele de ordine au început să caute femeia, care a fost prinsă a doua zi în Boulogne-Billancourt. Aceasta are nouă copii din mai multe relații.

Procurorul Cédric Logelin a declarat că femeia reținută, fără cazier judiciar, a recunoscut că a congelat bebelușii imediat după naștere. Ea a spus că a născut acasă, a înfășurat nou-născuții și i-a pus în congelatorul din cămara casei. De asemenea, a afirmat că și-a ascuns sarcinile față de familie și prieteni.

Femeia a părăsit brusc casa în decembrie, lăsând acolo cei patru copii mai mici, cu vârste între 14 și 20 de ani, pe tatăl lor, precum și un al cincilea copil mai mare, dintr-o altă relație.

Aceasta a ascuns sarcinile purtând haine largi și inventând motive pentru creșterea în greutate. În timpul audierilor, și-a exprimat regretul pentru copii și familie.

Familia locuia de aproximativ 20 de ani în sat și nu se remarca, spune primarul comunei. A fost deschisă o anchetă pentru „ucideri asupra minorilor sub 15 ani”, iar mama a fost arestată preventiv.

Partenerul ei susține că nu știa nimic și nu i se aduc acuzații. Primarul a declarat că este șocat, menționând că în acest sat de aproximativ 1.500 de locuitori astfel de fapte par imposibile.

Autopsia va avea loc vineri pentru a stabili circumstanțele exacte ale deceselor și, eventual, pentru a aproxima perioada în care au avut loc.