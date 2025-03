Ce trebuie să facem înainte de a le da copiilor suplimente alimentare. Cum creștem imunitatea

Ne aflăm în plin sezon de gripă și viroze iar aceste afecțiuni respiratorii afectează cu precădere copiii. Motivul este simplu: imunitatea celor mici nu este atât de puternică precum a adulților. Ce ar fi de făcut? În loc să-i „îndopăm” cu medicamente și suplimente alimentare poate ar fi mai bine să încercăm să de dezvoltăm cât mai natural imunitatea. Cum? „Prin repetiție!”, a explicat medicul pediatru Mihai Craiu.

Vaccinarea, primul pas către imunizare

Imunitatea, ca să funcționeze, trebuie stimulată încă din primele zile de viața ale bebelușului. Sistemul imunitar al copilului începe să de dezvolte, să capete cu adevărat putere odată cu primele vaccinuri care i se administrează, explică medicul pediatru Mihai Craiu.

„Este, câteodată, necesar să se întâmple niște episoade mai mari sau mai mici de stimul imun care pot fi reprezentate, de exemplu, de vaccinurile primului an de viață. Acestea nu fac altceva decât să mimeze infecțiile grave pe care, în acest fel, le previne”. Practic, vaccinat, organismul este obligat să dezvolte anticorpi, sistemul imun este pus la muncă și începe să lucreze.

Medic pediatru: „Lăsați copiii în colectivitate”

Apoi, explică medicul, introducerea copilului în colectivitate are și ea rolul de a întări imunitatea. „Mă refer la infecțiile banale care apar la expunerea în colectivitate. Din păcate, trebuie spus că există mulți părinți care, după primele două-trei răceli ale copilului înscris la grupa mică, decid să-l retragă, să-l mute la bunici sau să-l crească ei cu ajutorul bonelor. Iar asta nu este deloc o soluție bună pentru un copil sănătos”.

Medicul explică și motivul: „Pentru a putea învăța o limbă străină, germana de exemplu, sau muzică, sau pentru a învăța să pictăm, trebuie să mergem la ore de germană, muzică sau pictură. Așa este și cu imunitatea. Trebuie să exersăm. Avem, pe de o parte, imunitatea născută, cu care venim pe lume. Dar avem și o imunitate dobândită, care reflectă nivelul de anticorpi existenți în sânge. Nu poți să înveți, cum ziceam, germana, muzică sau pictura, fără să iei niște lecții”.

Cum ia copilul aceste lecții? „Poți să iei lecțiile făcând exerciții cu un partener de antrenament - boala în sine - sau cu un profesor blând, răbdător, care nu te stresează foarte tare, nu te suprasolicită: adică vaccinarea”. Aceasta din urmă e varianta cea mai simplă, continuă medicul.

Pe de altă parte, nu este nici o problemă dacă cel mic se infectează cu metapneumovirus, de exemplu. „O răceala banală va întări sistemul imunitar. Dar sunt boli a căror severitate e impredictibilă la copilul obișnuit. Mă refer aici, de exemplu, la infecția cu meningococ sau infecțiile invazive cu pneumococ”. În cazul acestor boli grave riscul nu poate fi anticipat, iar vaccinarea previne de multe ori tragedii, căci vorbim de afecțiuni care pot ucide.

Somnul întărește sistemul imunitar

Însă, dincolo de vaccinare și de expunerea la colectivitate, copilul trebuie să beneficieze și de cât mai multă mișcare în aer liber. „Se joacă, se cațără, să dă cu tricicleta, sare pe trambulină, aleargă. Într-un cuvânt face zilnic mișcare”. Să nu uităm apoi cât de importantă este pentru imunitatea celui mic temperatura ambientală din propriile noastre locuințe. „Sunt foarte mulți părinți care consideră că frigul vine la pachet cu boli. Există dovezi indubitabile că în aerul rece nu există mai mulți agenți patogeni decât în aerul cald. Prin urmare, dacă păstrăm în camera sugarului o temperatură de 26/27 de grade asta nu-l va ferid e boli”.

Nu în ultimul rând, pentru o imunitate puternică somnul este esențial, copilul trebuie să doarmă. „Există dovezi științifice care arată că un copil expus frecvent la ecrane precum televizor, smartphone, laptop, diferite alte device-uri va avea probleme de atenție, va suferi de afecțiuni oculare dar va avea și o imunitate mai scăzută. Motivul? Ecranele pot perturba ritmul circadian al copilului”.

Medicul precizează că cei mici au nevoie și de suplimente alimentare care să le întărească imunitatea. „Și atunci apelăm la resursele din borcan. Vitamina D, de exemplu, care este importantă”.

De unde ne luăm vitaminele? Surse naturale vs. suplimente naturale

Cât despre întărirea imunității în cazul adulților, medicul de familie Sandra Alexiu a declarat pentru „Adevărul” că vitaminele vor ajuta sistemul imunitar doar dacă au o biodisponibilitate foarte mare. „Asta înseamnă că toată cantitatea pe care ți-o administrezi trebuie să rămână în organism pentru a-și face efectul. De exemplu, dacă iei o lămâie și o storci, primești, să zicem, un gram de vitamina C, o cantitate care nu se elimină din organism. Pe de altă parte, dacă îți iei aceeași cantitate de vitamina C dar nu din fruct, ci din suplimente alimentare, 90% din substanță se va elimina din organism. Vrei rămâne doar cu 10%, o cantitate infimă. Asta înseamnă o biodisponibilitate foarte scăzută”, explică medicul.

Când alegem să luăm vitamine sau suplimente alimentare trebuie s-o facem, așadar, în cunoștință de cauză. „S-o facem cu cap. Nu ar trebui să aplecăm urechea la tot felul de reclame care nu ne ajută ci, mai degrabă, să încercăm produse din surse naturale”, a mai punctat dr. Sandra Alexiu. Aceasta a precizat că febra, de exemplu, poate fi combătută folosind spirt medicinal sau oțet. „Cum procedau părinții noștri când noi, copii fiind, aveam febră, nu e chiar greșit”, consideră specialistul. „Șosetele înmuiate în oțet sau spirt ajută la scăderea febrei. Iar asta pentru că alcoolul se evaporă rapid, iar acest proces răcorește pielea. La fel și împachetările cu prosoape ude sau compresele reci”. Însă, atrage atenția medicul, cine recurge la astfel de remedii ar trebui să folosească spirt și nu oțet pentru că acesta este foarte acid, iar în cazul celor mici afectează pielea. Apoi, părinții trebuie să știe că împachetările nu se fac copiilor mai mici de un an. „Pot declanșa convulsii. În schimb, este recomandat să-l iei în brațe și să te duci cu el sub duș”.

Ce mai făceau bunicii sau părinții noștri? Ne dădeau ceai cu lămâie și miere. „Este dovedit științific faptul că mierea ameliorează tusea și îmbunătățește sistemul imunitar și ajută în cazul infecțiilor respiratorii. Deci, la miere, chiar avem dovezi. De alta parte, și vitamina C este extrem de utilă. Însă, trebuie să știm de unde să ne-o procurăm”, avertizează specialistul.

Înainte de a apela la medicamente sau suplimente alimentare, ar trebui să încercăm variante naturale de tratament, consideră și medicul Mihail Pautov care a explicat ideea într-un video postat pe Youtube.

Ca și dr. Sandra Alexiu, acesta a spus că tusea poate fi calmată consumând câte o linguriță de miere amestecată cu zeamă de lămâie. Este cel mai natural și eficace tratament.