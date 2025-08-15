Urmărire ca în filme în Teleorman. Un tânăr care conduce frecvent fără permis a lovit mașina poliției și a încercat să fugă

Un tânăr din Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să conducă fără permis, a avariat joi, 14 august, o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. După ce a lovit autospeciala, a încercat să fugă de polițiști, însă a fost prins și reținut.

Evenimentele au avut loc în seara zilei de joi, 14 august.

„În jurul orei 18.20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi interveneau la un eveniment, în comuna Gălăteni, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Videle au observat în trafic un autoturism, ce ar fi fost condus de un bărbat, despre care se cunoştea că nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, informează, vineri, oficiali ai Poliţiei judeţene Teleorman.

Potrivit autorităților, polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire a autoturismului în cauză, moment în care tânărul a oprit pentru moment, după care a continuat să facă o manevră de mers înapoi, pentru a scăpa de controlul poliţiştilor.

Maşina condusă de bărbatul fără permis a acroşat autospeciala de poliţie care staţiona şi la volanul căreia se afla un poliţist din cadrul Compartimentului Rutier Videle.

După impact, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit de la faţa locului, prin curţile locuinţelor din zonă, poliţiştii pornind în urmărirea acestuia şi somându-l cu două focuri de armă.

Fugarul, care are de 22 de ani şi este din comuna Gălăteni, a fost imobilizat, testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Rezultatul testării pentru consumul de substanţe interzise a fost negativ. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni.