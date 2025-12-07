Zeci de mașini vandalizate într-o singură noapte la Târgu Jiu

Persoane necunoscute au distrus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini, parcate în oraș. Unele au oglinzile rupte, altele parbrizele sau geamuri laterale spart.

A fost o noapte de coșmar pentru mai mulți proprietari de autoturisme și autoutilitare care și-au parcat mașinile în zona Litovoi din Târgu Jiu. Duminică dimineață, când aceștia au mers la autoturisme, acestea erau pur și simplu distruse.

Din primele verificări, polițiștii au constatat că în noaptea de 6 spre 7 decembrie, persoane necunoscute au distrus prin rupere și spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale la 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei și Aleea Digului.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În continuare, se fac cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunii și luarea măsurilor legale.