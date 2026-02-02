Prognoza pentru următoarele zile: ninsori, viscol și ger în București. Strat de zăpadă de până la 9 cm și temperaturi de -10°C

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică seară, o prognoză meteo pentru municipiul București. Este în desfășurare un episod de vreme severă, caracterizat prin ninsori, viscol și temperaturi foarte scăzute.

Potrivit meteorologilor, până luni dimineața la ora 08:00, cerul va fi noros, va continua să ningă, iar stratul de zăpadă depus va avea grosimi cuprinse, în general, între 6 și 9 centimetri. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de până la 35–45 km/h, viscolind ninsoarea și accentuând senzația de frig. Temperatura minimă va coborî până în jurul valorii de -9 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de luni, vremea va rămâne deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros în prima parte a zilei, când va mai ninge slab, cu un strat suplimentar de 1–2 centimetri, apoi va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul dimineții, atingând viteze de 25–35 km/h. Temperatura maximă nu va depăși -3 grade Celsius, iar minima nopții va coborî la valori cuprinse între -10 și -8 grade Celsius.

De marți dimineața până miercuri, la ora 10:00, vremea va fi în continuare rece în Capitală. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între -1 și 0 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî la -8…-6 grade.

ANM precizează că, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, în municipiul București va fi vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului și ninsoare viscolită.

Totodată, meteorologii anunță că până pe 2 februarie, ora 10:00, Capitala va fi vizată de o atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite. De asemenea, tot până la 2 februarie, ora 10:00, precum și între 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00, Bucureștiul se va afla sub atenționare de temperaturi deosebit de scăzute și ger.