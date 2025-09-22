Școala Primară din Sarichioi, Tulcea, a fost renovată cu fonduri americane. „Alianța noastră NATO aduce beneficii”

Statele Unite și România au marcat luni, 22 septembrie 2025, finalizarea lucrărilor de renovare și extindere a Școlii Primare nr. 2 din Sarichioi, județul Tulcea, în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada SUA împreună cu Primăria locală.

Proiectul, cu o valoare de 480.000 de dolari, a fost finanțat prin programul de Asistență Umanitară al Comandamentului European al Armatei SUA (EUCOM) și a fost realizat în colaborare cu autoritățile române. Noua clădire oferă un spațiu educațional modern și sigur pentru elevii din localitate, chiar la timp pentru începutul anului școlar.

La eveniment au participat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, primarul Vitali Finoghen, viceprimarul Florin Costache și președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. Oficialii au subliniat că proiectul este o dovadă concretă a cooperării bilaterale și a angajamentului comun pentru educație și dezvoltarea comunităților.

„Această școală este un exemplu puternic și tangibil al prieteniei de neclintit dintre națiunile noastre. Alianța noastră NATO aduce beneficii directe familiilor și elevilor din Sarichioi și comunităților din întreaga Românie. Suntem mai puternici împreună, ca parteneri și aliați NATO”, a declarat Michael Dickerson.

Diplomatul american a transmis și un mesaj direct către elevi și părinți, subliniind importanța proiectului pentru viitorul localității.

„Aceasta este mai mult decât o simplă renovare; este o investiție în viitorul Sarichioiului. O școală prosperă atrage și menține familiile, contribuind la vitalitatea și creșterea comunității”, a spus acesta.

Lucrările au început în 2021, fiind gestionate de Biroul pentru cooperare în domeniul apărării al Ambasadei SUA. Reprezentanții ambasadei au evidențiat atât contribuția administrației locale, cât și implicarea comunității, pe care au considerat-o esențială pentru succesul proiectului.

Programul OHDACA al Departamentului Apărării al SUA, prin care a fost finanțată renovarea, sprijină activități umanitare, de ajutor în caz de dezastre și proiecte civice în domenii precum educația și sănătatea. În România, doar în ultimii 13 ani, au fost implementate 43 de proiecte de acest tip, în valoare totală de peste 10,5 milioane de dolari.