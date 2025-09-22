search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Școala Primară din Sarichioi, Tulcea, a fost renovată cu fonduri americane. „Alianța noastră NATO aduce beneficii”

0
0
Publicat:

Statele Unite și România au marcat luni, 22 septembrie 2025, finalizarea lucrărilor de renovare și extindere a Școlii Primare nr. 2 din Sarichioi, județul Tulcea, în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada SUA împreună cu Primăria locală.

Primarul din Sarichioi, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA și președintele CJ Tulcea
Primarul din Sarichioi, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA și președintele CJ Tulcea

Proiectul, cu o valoare de 480.000 de dolari, a fost finanțat prin programul de Asistență Umanitară al Comandamentului European al Armatei SUA (EUCOM) și a fost realizat în colaborare cu autoritățile române. Noua clădire oferă un spațiu educațional modern și sigur pentru elevii din localitate, chiar la timp pentru începutul anului școlar.

La eveniment au participat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, primarul Vitali Finoghen, viceprimarul Florin Costache și președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. Oficialii au subliniat că proiectul este o dovadă concretă a cooperării bilaterale și a angajamentului comun pentru educație și dezvoltarea comunităților.

„Această școală este un exemplu puternic și tangibil al prieteniei de neclintit dintre națiunile noastre. Alianța noastră NATO aduce beneficii directe familiilor și elevilor din Sarichioi și comunităților din întreaga Românie. Suntem mai puternici împreună, ca parteneri și aliați NATO”, a declarat Michael Dickerson.

Diplomatul american a transmis și un mesaj direct către elevi și părinți, subliniind importanța proiectului pentru viitorul localității.

„Aceasta este mai mult decât o simplă renovare; este o investiție în viitorul Sarichioiului. O școală prosperă atrage și menține familiile, contribuind la vitalitatea și creșterea comunității”, a spus acesta. 

Lucrările au început în 2021, fiind gestionate de Biroul pentru cooperare în domeniul apărării al Ambasadei SUA. Reprezentanții ambasadei au evidențiat atât contribuția administrației locale, cât și implicarea comunității, pe care au considerat-o esențială pentru succesul proiectului.

Programul OHDACA al Departamentului Apărării al SUA, prin care a fost finanțată renovarea, sprijină activități umanitare, de ajutor în caz de dezastre și proiecte civice în domenii precum educația și sănătatea. În România, doar în ultimii 13 ani, au fost implementate 43 de proiecte de acest tip, în valoare totală de peste 10,5 milioane de dolari.

Tulcea

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
gandul.ro
image
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
mediafax.ro
image
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
playtech.ro
image
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Vin banii pentru tichete. Cine primește 100 de lei pentru curent de marți, 23 septembrie
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras