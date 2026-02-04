Șacalii terorizează satele din Delta Dunării. Autoritățile deschid sezonul de vânătoare

Satele izolate din inima Deltei Dunării trăiesc sub amenințarea tot mai agresivă a șacalilor. Atacurile animalelor sălbatice s-au înmulțit alarmant, iar localnicii spun că nu mai au curaj să iasă din case după lăsarea întunericului. În lipsa unor soluții eficiente, oamenii și-au baricadat gospodăriile, în timp ce autoritățile anunță organizarea unor vânători pentru reducerea populației de șacali.

Noapte de noapte, haite întregi dau târcoale satelor, iar foamea îi împinge din ce în ce mai des dincolo de gardurile oamenilor. De cum se lasă întunericul, ulițele rămân pustii, iar teama a devenit parte din viața cotidiană.

„Au început să intre și prin sat. M-am trezit cu el și prin curte. Orice animal de foame, dacă n-are ce mânca, atacă și omul”, spune un localnic.

Pagubele sunt considerabile, mai ales pentru crescătorii de animale. Oamenii povestesc că și-au pierdut oile, caprele și păsările din gospodării, atacate fără milă de prădători.

„Mi-au omorât oaie, capră, găini, gâște. Mai ales aici, la marginea pădurii, sunt o grămadă”, spune un alt sătean.

În lipsa ajutorului rapid din partea autorităților, localnicii au încercat să se apere cum au putut. Au întărit gardurile, au betonat împrejmuirile sau au montat garduri electrice pentru a-și proteja animalele.

„Ăsta l-am pus special pentru șacali. Sapă și intră în curte. Dacă găsește un spațiu mai mare să-i intre căpățâna, ei intră. Singura variantă e cu beton”, explică un localnic.

Problema nu afectează doar gospodăriile, ci și fauna din zonă. Potrivit oamenilor din Deltă, șacalii au dezechilibrat grav ecosistemul, reducând drastic populațiile de animale sălbatice.

„Șacalul a distrus tot în zonă. Fazanul nu mai este cum era înainte, căprioarele nici atât, iepure nici atât”, spune Nicolae Uncu, localnic din Sfântu Gheorghe.

În acest context, autoritățile anunță că, începând de săptămâna viitoare, vor fi organizate vânători pentru capturarea a aproximativ 400 de șacali, în special în apropierea localităților și a fermelor.

„Încercăm la 200 de metri de fiecare localitate să facem această extracție, în proximitatea fermelor de animale din Rezervația Biosferei Delta Dunării”, a declarat guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete.

Măsura nu este însă una nouă. Anul trecut, aproximativ 350 de șacali au fost capturați, fără ca problema să fie rezolvată pe termen lung. Potrivit studiilor realizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, în zonă trăiesc aproape 2.500 de exemplare.

Pentru localnici, fiecare noapte rămâne un test de supraviețuire, iar teama că următorul atac ar putea viza nu doar animalele, ci și oamenii, este tot mai prezentă.