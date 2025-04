Clipe de coşmar de Paşte pentru o artistă de muzică populară, la mormântul tatălui său. „M-am trezit cu șacalii urlând”

Pentru interpreta de muzică populară Daniela Ploia, sărbătorile pascale din acest an au fost marcate de momente de groază când, aflată la mormântul tatălui său, a fost cât pe ce să fie atacată de o haită de şacali.

Originară din Oltenia, solista de muzică populară Daniela Ploia a mers, conform tradiției, la mormântul tatălui său din satul Comanda, județul Mehedinți, pentru a se reculege şi a aprinde o lumânare în memoria acestuia de Paşte.

Ea a povestit, vizibil afectată, că a trecut prin momente de groză în cimitir când a fost la un pas să fie atacată de o haită de șacali, care au împânzit zona, ajungând inclusiv în localitate.

„La noi în România e jale, mai nou e plin de șacali. Eram la mormântul lui tata și am tras o sperietură de moarte când m-am trezit cu șacalii urlând. Noroc cu un cioban, altfel cred că o pățeam rău”, a povestit îngrozită solista pentru Click!.

Deși prezența acestor animale în zonă este cunoscută, artista este revoltată de lipsa de reacție a autorităților, în condiţiile în care șacalii coboară din ce în ce mai des în sate, împinşi de lipsa hranei și de distrugerea habitatului natural.

„În Oltenia, cimitirul este la câțiva kilometri de sat, dar șacalii umblă și prin localitate. Dincolo de glumă, a fost cutremurător momentul când am auzit de ei, dar nu îi văzusem.

Dar lipsa de hrană, habitatul lor distrus, îi face să vină și în sat. Nici vorbă se facă ceva cu șacalii autoritățile”, a mai spus Daniela Ploia.

Anul 2024 a fost unul extrem de greu pentru Daniela Ploia. În luna februarie, s-a împlinit un an de la moartea tatălui ei, o pierdere care a afectat-o profund, atât emoțional, cât și profesional. Tot atunci, artista a mai suferit o lovitură: fostul său logodnic a decedat, răpus de o boală gravă.

„6 februarie rămâne cea mai șocantă zi, pentru totdeauna. S-a făcut un an de la cea mai neagră zi. Un an în care am trecut prin cele mai grele etape: etapa șocului, etapa realizării, etapa acceptării ireversibilului.

Un an în care am strâns atâtea amintiri cu tata. Un an în care sunt zile când izbucnesc în plâns, că mi-e dor de el, mi-e dor să mă sune (regret că erau zile când poate suna de prea multe ori și eu nu aveam dispoziție, cât regret!), un an în care am încercat cât am putut și încerc ca viața să meargă înainte, cum mi-a zis el, dar nu merge ca atunci când era el, un an plin de tortură și de neacceptare.

Niciodată nu cred că voi accepta pierderea lui și nimic nu mai e la fel. Mi-e așa de dor de el”, scria artista pe pagina sa de socializare la un an de la moartea tatălui ei.

Durerea a fost atât de puternică încât Daniela Ploia a fost nevoită să își întrerupă activitatea artistică. A recunoscut că, pentru o perioadă, nu a putut urca pe scenă fără să izbucnească în plâns.

„Cel puțin despre întâmplarea cu tata nu am putere să vorbesc nici acum. Nu am mai putut să merg la evenimente. Abia de la anul reiau activitățile artistice.

Tata avea de câțiva ani un neoplasm bronhopulmonar, dar nu de asta a murit, ci, fiind scăzută imunitatea, un virus mi l-a smuls în doar două zile. De aici șocul meu! Nu mi-e ușor! Nu sunt ceea par pe Facebook. Pe rețelele de socializare, mă afișez ca și cum am mers mai departe, ca să nu se vadă cât de mult sufăr.

Am fost cumva pusă la zid că duc la extreme suferința după tata și da, am pierdut mai multe evenimente, pentru că lumea deja știe că sunt în depresie.

Nu mai sunt, dar șocul cu tata nu se poate vindeca!”, a mai spus artista pentru Click!