Un şarpe de 1,5 metri a fost capturat de către jandarmii din judeţul Tulcea din compartimentul motor al unui autoturism, informează, duminică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ).

Jandarmii au intervenit pentru a scoate un şarpe care se ascunsese în zona grilei de aerisire, în compartimentul motor al unui autoturism, într-o localitate din judeţul Tulcea.

Ulterior, șarpele a fost capturat în siguranţă şi apoi eliberat în mediul natural.

"În urma unui apel primit prin SNUAU 112, jandarmii au intervenit în localitatea Malcoci, unde a fost semnalată prezenţa unui şarpe. Echipajul ajuns la faţa locului a identificat reptila, de aproximativ 1.5 metri, în zona grilei de aerisire, în compartimentul motor al unui autoturism. Şarpele a fost capturat în siguranţă şi ulterior eliberat în mediul natural, fără a pune în pericol persoanele din zonă", potrivit Jandarmeriei Tulcea.

Cetățenii sunt sfătuiți ca în situaţii similare să nu încerce capturarea reptilelor, să sune la 112, dar şi să verifice periodice zonele din jurul locuinţei şi autoturismelor staţionate mai mult timp.