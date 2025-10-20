Video Un șofer s-a trezit cu șarpele pe parbriz în timp ce conducea, în Tulcea

Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.

Reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea au anunţat că jandarmii au fost solicitaţi să intervină, luni, după ce un bărbat a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului său, scrie News.

”Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, a declarat că astăzi a fost împreună cu soţia pe malul unei ape din judeţul Tulcea, iar când au revenit în municipiu, a observat, în timp ce conducea, şarpele pe parbrizul autoturismului. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat reptila ascunsă în zona motorului şi au acţionat cu calm, reuşind să o extragă în siguranţă. Ulterior, şarpele a fost eliberat în mediul natural, departe de zona locuită”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea.

Bărbatul a povestit jandarmilor că el bănuieşte că reptila a pătruns în zona motorului atunci când maşina a fost pe malul apei.