Video Percheziții într-un dosar penal de șantaj, după ce un bărbat ar fi obligat o persoană să îi dea mii de euro

Un bărbat din București este acuzat de șantaj, după ce ar fi obligat o persoană să îi dea 20.000 de euro. Anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul acestuia și l-au reținut pentru 24 de ore.

"Astăzi, 21 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, între lunile mai și iunie 2025, un bărbat ar fi constrâns o persoană să îi dea 20.000 de euro, bani pe care îi pretindea drept o datorie neachitată.

Individul ar fi folosit atât întâlniri față în față, cât și o aplicație de mesagerie online, de unde ar fi trimis apeluri, mesaje text și înregistrări audio cu tentă amenințătoare. Acestea i-ar fi provocat victimei o stare constantă de teamă.

"Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 21 august 2025, au fost puse în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză", se mai arată în comunicat.

Bărbatul a fost prins și dus la audieri, în baza mandatului emis pe numele său. Ulterior, anchetatorii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața judecătorilor cu propunerea legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracțiionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.

Autoritățile subliniază că percheziția este o etapă procedurală prevăzută de lege, menită să ajute la strângerea probelor, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.