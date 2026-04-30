Abonații Orange, fără semnal de câteva ore în Tulcea

De câteva ore, utilizatorii Orange din Tulcea se confruntă cu probleme serioase de rețea, neputând efectua apeluri sau utiliza serviciile de internet mobil. Situația pare a fi una generalizată la nivel local, ceea ce indică o avarie tehnică și nu o problemă individuală a telefoanelor.

Până în acest moment nu există o explicație oficială detaliată, însă astfel de întreruperi sunt, de regulă, cauzate de defecțiuni ale infrastructurii – fie la nivelul rețelei de fibră optică, fie al echipamentelor care deservesc antenele din zonă. În unele cazuri, problemele pot apărea și din cauza unor lucrări tehnice sau a unor dificultăți de alimentare cu energie electrică.

Experiențele anterioare arată că astfel de incidente pot fi generate inclusiv de secționări ale rețelei de fibră sau de blocaje în sistemele operatorului, situații care afectează simultan un număr mare de utilizatori. Faptul că problemele persistă de câteva ore sugerează o intervenție tehnică mai complexă.

Cel mai probabil, este vorba despre o avarie locală sau regională în rețeaua Orange, iar remedierea depinde de identificarea și rezolvarea cauzei tehnice. În mod obișnuit, astfel de probleme se rezolvă în câteva ore, însă durata poate varia în funcție de gravitatea defecțiunii.