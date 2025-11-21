Purtătoarea de cuvânt a USR, Ioana Răduca, numită în Consiliul de Administrație al Orange România

Purtătoare de cuvânt a USR, Ioana Răduca, a fost numită director de cabinet la Ministerul Economiei, iar ulterior în Consiliul de Administrație al Orange. Profilul profesional și contextul politic al numirilor au atras, însă, interesul public.

Ultimele mișcări din zona Ministerului Economiei, condus de Radu Miruță, au stârnit atenția publică. Ioana Răduca, purtătoarea de cuvânt a USR, a ajuns în minister în vara acestui an, în funcția de director de cabinet, iar în luna octombrie a fost numită în Consiliul de Administrație al Orange, cu un venit de 2.500 de euro brut pe lună.

În același C.A. s-a găsit, de asemenea, un loc și pentru Cristina-Elena Bibarț, soția primarului PNL din Arad, Călin Bibarț.

Ioana Răduca-Gecui are studii de jurnalism, însă nu are niciun fel de pregătire economică, sau experiență administrativă.

Statul deține 20% din acțiunile Orange România. Cifra de afaceri a companiei depășește 1 miliard de euro anual.

Sursele Gândul susțin că, în momentul de față, pe lângă activitatea de la minister și cea de la Orange, Ioana Răduca-Gecui ar coordona informal și parte din campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei.