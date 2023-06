Ultimele pregătiri pentru cel mai mare festival din vestul României. Aerodromul Cioca va fi de nerecunoscut VIDEO

Anul acesta, cu ocazia numirii Timișoarei drept Capitala Europeană a Culturii, trei festivaluri din zonă – Flight Festival, Vest Fest și Magnetic – se unesc într-unul singur, sub denumirea de District23.

Mai sunt câteva zile până la startul festivalului District 23 care se va desfășura pe Aerodromul Cioca, în weekendul 16-18 iunie 2023.

Cu două scene principale și încă trei scene secundare: Retro, Magnetic și Fratelli After Party, cu peste 15 zone de festival (VIP Zone, Food Zone, Kids Zone, zone de activare, plajă urbană, ateliere și workshop-uri, junglă urbană, zone de relaxare, zone de activități sportive), District 23 devine, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cel mai mare festival din vestul României.

“De trei zile suntem pe primul loc la vânzările de bilete de pe cea mai mare platformă de bilete, Iabilet.ro. Asta arată că facem lucrurile bine și creștem organic. Mă aștept la peste 60.000 de spectatori în cele trei zile. Aerodromul Cioca, locația festivalului, va fi de nerecunoscut pentru cei care vor veni. O să fie un șoc pentru ei. Toți cei care au văzut acum ce se întâmplă acolo au exclamat wow! E foarte mult metal, pentru cele două scene mari, cele trei scene secundare, zona de VIP, corturi, va fi o roată panoramică spectaculoasă, mâine aducem 184 de tone de pietriș. E ceva ce nu a mai fost în Timișoara”, a declarat Vlad Gârboni, unul din organizatorii festivalului.

Principalele nume din festival sunt Rag’n’Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell și John Newman.

Din Serbia va veni formația SARS. De asemenea, îi vom avea și pe BUG Mafia, Connect-R, Subcarpați, Delia, Camo & Krooked, Mefjus sau The Prototypes.

John Newman

John Newman este un cântăreț, compozitor, DJ și producător englez. Cea mai cunoscută piesă, „Love me Again”, a apărut în 2013, care a ajuns pe locul 1 în UK Single Chart. De asemenea, alături de proiectul Rudimental, au apărut hiturile „Feel the Love” și „Not Giving In”. În 2014 a fost nominalizat la trei secțiuni din cadrul Brit Awards.

În februarie 2014 a vândut numai puțin de 1,3 milioane de discuri.

Single-ul „Blame”, realizat alături de Calvin Harris, a fost de asemenea în topuri. Tribute (2013) și Revolve (2015) sunt cele două albume scoase de John Newman.

Rag’n’Bone Man

Rag’n’Bone Man, Rory Charles Graham, după numele real, s-a născut în 29 ianuarie 1985, și a devenit cunoscut după primul său hit single “Human” – lansat în 2016, iar albumul său de debut, numit “Human” a apărut în februarie 2017.

A urmat școala Ringmer Community College, de unde a fost exmatriculat, iar apoi s-a înscris la Uckfield Community Technology College.

La vârsta de 15 ani a intrat într-o trupă de hip hop folosind numele Rag ‘N’ Bonez.

Când s-a mutat în Brighton, a intrat în formația Rum Committee, alături de care a evoluat câțiva ani.

În jurul anului 2011, Graham a început să lucreze cu casa de discuri britanică de hip-hop High Focus, lansând o serie de înregistrări cu ei.

În 2014, colaborând cu Mark Crew, Graham a lansat un EP, “Wolves” alături de mai mulți artiști hip-hop. Anul următor a urmat o nouă compilație, “Disfigured”, dar și colabărări cu nume precum The Rum Committee, Bastille, Vince Staples, Button Eyes, Kate Tempest și Gorillaz.

Apoi a început să activeze pe cont propriu sub numele de Rag’n’Bone Man. A câștigat British Breakthrough Act și Choice Award în 2017 la Brit Awards.

“Life by Misadventure” este al doilea album de studio al cântărețului și compozitorului britanic Rag’n’Bone Man. A fost lansat pe 7 mai 2021.

Piesa “Anywhere Away From Here” este cântată în duet cu Pink.

Tom Odell

Tom Odell este un cântăreț și compozitor englez. S-a născut pe 24 noiembrie 1990 în Chichester, West Sussex, Marea Britanie. Odell și-a câștigat popularitatea inițială în 2012 când a câștigat premiul Critics' Choice la ceremonia de decernare a premiilor BRIT. Acest premiu a fost acordat în mod tradițional artiștilor emergenți cu un mare potențial de succes.

Primul său album, intitulat "Long Way Down", a fost lansat în iunie 2013 și a fost bine primit de critici și fani. Albumul a inclus hiturile precum "Another Love" și "Can't Pretend". Odell este cunoscut pentru vocea sa puternică și emoțională, iar muzica sa se încadrează în genurile pop rock și indie pop.

Tom Odell a lansat și alte albume de succes, inclusiv "Wrong Crowd" în 2016 și "Jubilee Road" în 2018. A colaborat cu diverși artiști și a participat la numeroase turnee în întreaga lume.

El este apreciat pentru versurile sale inspirate și abilitatea de a transmite emoții puternice prin muzica sa.

Clean Bandit

Clean Bandit este o formație britanică de muzică electronică și pop formată în Cambridge, în anul 2008. Membrii fondatori ai trupei sunt Grace Chatto (violoncel, voce), Jack Patterson (bass, tastatură, voce) și Luke Patterson (percuție). În trecut, formația mai includea și alți membri, dar aceștia au părăsit trupa în diferite momente.

Clean Bandit este cunoscută pentru combinarea sunetelor electronice și dance cu elemente de muzică clasică și pop. Au avut succes comercial și au obținut numeroase hituri în clasamentele muzicale internaționale. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale lor includ "Rather Be" cu Jess Glynne, "Rockabye" cu Sean Paul și Anne-Marie, și "Symphony" cu Zara Larsson.

Formația a primit multiple premii, inclusiv un premiu Grammy pentru cea mai bună înregistrare dance pentru piesa "Rather Be" în 2015. De-a lungul carierei lor, Clean Bandit a colaborat cu diferiți artiști și cântăreți de top, creând piese cu influențe diverse și stiluri muzicale variate.