Se pregătește la Timișoara cel mai mare festival de muzică din vestul României. Primele nume confirmate

În anul în care Timișoara a devenit Capitală Europeană a Culturii, trei festivaluri - Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival se reunesc pentru a pune pe picioare District 23, cel mai mare festival de muzică din această parte a României.

District 23 va avea în perioada 16-18 iunie 2023, pe Aerodromul Cioca și avea nu mai puțin de trei scene principale și încă cel puțin trei scene secundare. Va fi un weekend plin de muzică de toate genurile, tehnologie și acțiuni sustenabile. District 23 s-a născut prin contopirea a trei festivaluri: Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival.

În cadrul festivalului District 23 vor fi prezenți, în total, peste 30 de artiști și trupe de muzică, printre primii confirmați fiind Clean Bandit, Tom Odell, BUG Mafia, Subcarpați, Delia, Camo & Krooked, Mefjus sau The Prototypes.

“Am făcut această mișcare îndrăzneață pentru că anul acesta suntem Capitală Europeană a Culturii. Dorim să creștem toate festivalurile în mod organic, să aducem cât mai multe nume mari de pe scena internațională. Am unit trei festivaluri total diferite. Flight va merge în continuare pe ideea de tehnologie și enterteinment, Vest Fest pe sustenabilitate și eco, iar Magnetic pe mișcare. Vom avea două scene care vor fi puse față în față și care vor funcționa alternativ. Am făcut eforturi considerabile anul acesta pentru a crește festivalul și vom aduce nume foarte mari. Sunt nume mari din Statele Unite ale Americii, care nu au fost niciodată în România. Avem deja primele nume confirmate, dar urmează și alții în perioada următoare”, a declarat Vlad Gârboni, unul dintre organizatorii Flight Festival.

Cu peste 15 zone de festival (VIP Zone, Food Zone, Kids Zone, zone de activare, plajă urbană, ateliere și workshop-uri, junglă urbană, zone de relaxare, zone de activități sportive), District23 devine, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cel mai mare festival din vestul României.

Face parte din programul oficial Timișoara 2023

Festivalul este finanțat în proporție de 80 la sută din fonduri provate, de la sponsori, însă Flight Festival face parte din programul oficial al Capitalei Europene a Culturii.

“În contextul Capitalei Europene a Culturii e nevoie de proiecte mari, de anvergură, care să onoreze acest titlu. E o idee binevenită de a pune împreună trei jucători importanți de pe piața muzicală din Timișoara și de a crea astfel un eveniment de anvergură mare. Flight Festival este componenta care face parte din bid boockul actualizat al Capitalei Europene a Culturii, prin aceasta întreg conceptul District23 va face parte din programul oficial al Capitalei Europene a Culturii. Dar deocamdată nu este finanțat de către Centrul de Proiecte, rămâne ca fiecare din cei trei parteneri să aplice la apelurile de proiecte”, a declarat Ovidiu Megan, directorul Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.