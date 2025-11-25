search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Antreprenorul care reabilitează o linie de tramvai din Capitală, amendat cu 5.000 de lei. Ce obligație are acum șantierul

Șantierul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei.

Antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat. FOTO arhivă INQUAM Photos Cosmin Enache
Antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat. FOTO arhivă INQUAM Photos Cosmin Enache

De asemenea, antreprenorului i s-a impus să cureţe domeniul public aferent şantierului.

„În urma verificărilor efectuate la şantierul de reabilitare a liniei de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei, antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 122/2010! Totodată, i s-a dispus curăţarea domeniului public aferent şantierului! Acesta a susţinut că se va face comanda către operatorul de salubritate pentru periat şi spălat mecanizat, în baza contractului pe care îl deţine”, se arată într-o informare a PMB.

O amendă similară a primit, în urmă cu patru zile, şi antreprenorul lucrărilor de construcţii de la şantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piaţa Presei, potrivit Agerpres.

„În urma verificărilor efectuate la şantierul aferent magistralei 6 de metrou din Piaţa Presei Libere, antreprenorul lucrărilor de construcţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor HCGMB 122/2010! Totodată, i s-a dispus curăţarea domeniului public aferent şantierului", anunţa PMB.

Antreprenorul general a transmis că va interveni cu o cisternă cu apă şi perii pentru a spăla domeniul public şi nu vor mai ieşi autovehicule până la punerea în funcţiune a rampei de spălare.

