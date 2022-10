Tinerii artiști care au adus viață un sat izolat de la granița cu Serbia. Se întâmplă la Iohanisfeld

Artiștii Cezar și Manuela Blânda s-au mutat de un an la Iohanisfeld, sat din comuna Otelec, aflat la 43 de kilometri de Timișoara. Cei doi au deschis un spațiu de expoziție și ateliere de creație pentru copii.



În Timişoara a apărut o nouă generaţie de meşteri artizani, care vin cu produse care mai de care mai inedite, realizate cu multă pasiune. Cezar și Manuela Blânda crează din lemn bijuterii handmade, obiecte decorative şi chiar mobilier. De un an de zile, însă, cei doi soți s-au mutat în satul natal al Manuelei, Iohanisfeld, pentru a fi mai aproape de natură și astfel de a avea libertatea să se lase inspirați de aceasta și de a crea.

Mutarea artiștilor la sat a înseamnat un mare beneficiu și pentru Iohanisfeld – un sat izolat la granița cu Serbia.

Cezar și Manuela au deschis acolo un spațiu de expoziție și ateliere de creație pentru copii.

„Cum intrăm, în partea stângă avem un spațiu de expoziție pentru vizitatori, în care prezentăm obiectele de design și ce anume facem noi. În mijloc o să fie spațiul de studio foto-video. Vom fotografia obiectele, putem face interviuri. Apoi, este locul rezervat atelierelor cu copii. Ateliere de creație, plecând de la lucrul cu lemnul, celebru traforaj, prelucrarea hârtiei în diverse obiecte, pictură și altele în funcție de ideile care ne vin. Mai avem un colț al bijuteriilor și un spațiu mic de protocol”, a declarat Cezar Blânda.



Cezar lucrează împreună cu soţia lui, cântăreţă cunoscută în Timişoara ca Manuela Marchiș, în special pentru concertele susține alături de trupa Thy Veils. Ea este însă și artist plastic: facea grafică, bijuterii și obiecte de design.

„Aveam atelierul la casă, dar aveam nevoie și de un spațiu de prezentare, unde să întâlnim oameni, să avem discuții, să putem să comunicăm mai mult cu comunitatea. Vrem să dăm mai departe ce știm noi să facem, să învățăm copiii și nu numai. Proiectul Lun a apărut în momentul în care eu am vrut să transpun grafica pe bijuterie, să aduc mai aproape de oameni arta, să poată fi purtată. După trei-patru ani, cât am avut acest brand de bijuterie, a apărut Cezar și am făcut o primă colecție de bijuterii împreună. După care ne-am dezvoltat, am început să gândim și obiecte mai mari, designul de obiecte funcțional și estetic”, a spus Manuela Marchiș-Blânda.

Atelierul de creație de la Iohanisfeld a fost amenajat într-un spațiu părăsit ale Căminului Cultural. Acum, locul arată cu adevărat spectaculos.

„Avem norocul că s-au întors acasă niște oameni pe care îi știm de când am fost mici. Am ajuns să ne bucurăm de potențialul lor și de creativitatea lor. Bine că nu ați văzut acest spațiu înainte, când era o cameră goală, un spațiu mort e ani de zile. Iată că acum a prins suflet. Incredibil ce pot face oamenii prin muncă și creativitate. Îi invităm pe toți cei care trec prin Iohanisfeld să vadă ce înseamnă meșteșugul, sculptura în lemn, prelucrarea hârtiei, noi în primărie avem grijă să o tocăm și apoi o aducem aici, ca să fie prelucrată manual. Așadar, comunitatea noastră prinde viață și mă bucur că putem să sprijinim oameni atât de talentați ca Cezar și Manuela”, a spus Silvia Fechete, primarul comunei Otelec, de la care aparține Iohanisfeld.



Drumul din Timișoara până la Iohanisfeld cu mașina este de o oră în splendoarea câmpiei bănățene. Ba chiar mai mult se poate ajunge cu bicicletele pe pista de lângă Bega până în Otelec și de acolo înspre Iohanisfeld aproximativ cinci kilometri.