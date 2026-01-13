Tânăr din Timișoara, reținut după ce a furat bunuri de 20.000 de euro dintr-o locuință în construcție

Un tânăr de 28 de ani a fost reţinut de polițiștii timișoreni marți, 13 ianuarie, după ce a furat mai multe bunuri, materiale sanitare şi unelte electrice, dintr-o locuinţă aflată în construcţie din Timişoara. Prejudiciul produs este de aproximativ 20.000 de euro.

„La data de 12 ianuarie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în dimineaţa aceleiaşi zile, în jurul orei 05:00, o persoană necunoscută, cu faţa acoperită, a pătruns într-un imobil aflat în construcţii situat pe strada Fraţii Buzeşti, din municipiul Timişoara, de unde a sustras materiale sanitare şi unelte electrice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de euro”, a transmis IPJ Timiş, potrivit News.ro.

Poliţiştii au identificat hoţul, iar din primele investigaţii a rezultat faptul că tânărul ar fi încercat sa valorifice bunurile, ulterior conducând poliţiştii la locul în care le-a depozitat.

„Faţă de persoana de 28 de ani a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, fiind totodată luată măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Tânărul urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă”, a transmis IPJ Timiş.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.