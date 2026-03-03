Realitatea Plus, amendată de CNA după ce a ignorat sancțiunile pe rețelele sociale. Cum au fost taxate titlurile România TV

Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat mai multe sancțiuni în urma ședinței publice de marți, 3 martie, după analizarea unor rapoarte de monitorizare și a sesizărilor primite privind conținutul difuzat de mai multe posturi TV și platforme online. Realitatea Plus a primit o amendă de 2.500 de lei, iar România TV a fost sancționată cu 20.000 de lei.

Deciziile vizează atât încălcări ale legislației audiovizuale, cât și nerespectarea obligațiilor de notificare sau de comunicare publică a sancțiunilor.

Realitatea Plus, amendată cu 2.500 de lei

Postul Realitatea Plus a fost amendat din nou pentru că nu a difuzat public textul unei decizii de sancționare, așa cum prevede legea. Obligația se aplica atât canalului YouTube Tu decizi, cât și contului de TikTok Realitatea Plus. Noua amendă vine în contextul în care postul fusese deja pedepsit cu suspendarea emisiei timp de 3 ore, după ce, în noiembrie 2025, postul a încălcat principiul imparțialității, promovând-o intens pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.

„Amendă de 2.500 de lei postului Realitatea Plus, pentru nerespectarea prevederilor art. 93^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora «Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu». Radiodifuzorul nu a difuzat textul deciziei de sancționare pe canalele Tu decizi (YouTube) și Realitatea Plus (TikTok)”, se arată pe pagina de Facebook a CNA.

România TV, amendată cu 20.000 de lei

Și postul România TV a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor privind informarea corectă.

„Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni: amendă de 20.000 de lei postului România TV pentru nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2) și ale art. 82 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunilor informative «Știrile România TV» din data de 23.01.2026. Printre titlurile știrilor prezentate s-au regăsit: «Rezista de la Mediu mai provoacă o criză a apei»; „Acuzații: Investițiile de la 11 baraje, blocate total»; «Alimentarea cu apă în pericol»; «Criza de apă în care ne aruncă iar habarnista Rezist»; «11 baraje blocate de ministră, alimentarea cu apă în pericol»”.

Somații pentru platforme online și furnizori de servicii media

CNA a emis o somație publică pentru PHG Media-Invest S.R.L., administratorul canalelor YouTube Tu decizi, Realitatea pe Net și al contului TikTok Realitatea Plus.

„Furnizorul de servicii media audiovizuale a încălcat prevederile art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului, potrivit cărora «Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligaţia să transmită către Consiliu, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, o notificare cu privire la această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele menţionate la art. 48 lit. a) - c)»”, precizează CNA.

Ordin de acțiune împotriva conținutului ilegal

Consiliul a decis emiterea unui ordin de acțiune împotriva materialului „12 Mărci de Apă Pe Care Ar Fi Bine Să Le Eviți”, publicat pe canalul YouTube Ce Mâncăm. CNA a considerat că materialul încalcă dispozițiile privind protecția publicului și a solicitat platformei verificarea autenticității contului.

Somații pentru radiodifuzori și distribuitori

Două societăți au primit somații publice pentru nerespectarea obligațiilor legale: Elit Media Advertising SRL (Radiofir Dej) - pentru neîndeplinirea procedurilor privind autorizarea audiovizuală și TV Sat 2002 SRL (Râmnicu Sărat) - pentru nerespectarea obligației de a include în oferta de retransmisie cel puțin două programe regionale și două programe locale, acolo unde acestea există. Termenul de intrare în legalitate este de 30 de zile.

Textele integrale ale sancțiunilor și ale ordinului privind conținutul ilegal vor fi publicate pe site-ul instituției, www.cna.ro, după redactare și comunicare către părțile vizate.