Accident cumplit pe centura Timișoarei. Un tânăr de 31 de ani a murit pe loc

Un bărbat a murit, marţi, într-un accident rutier care s-a produs pe centura ocolitoare a Timişoarei. El a intrat cu maşina într-un TIR şi a rămas încarcerat.

Victima, un bărbat de 31 de ani, circula singur în maşină şi se deplasa între localităţile Giroc şi Şag. Centura Timișoarei era acoperită cu un strat de zăpadă, pentru că afară ningea abundent.

”Astăzi, 13.01.2026, în jurul orei 10:10, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe centura ocolitoare a Timişoarei, între localităţile Şag şi Giroc. În accident au fost implicate un autotren şi un autoturism. În cele două autovehicule se aflau doar conducătorii auto”, a transmis, marţi, ISU Timiș.

În urma impactului, şoferul autoturismului a rămas încarcerat, iar cel al camionului a fost rănit.

Bărbatul încarcerat a fost extras, dar medicii nu l-au putut salva.

”Un bărbat de 31 de ani a condus un autoturism pe Centura Timişoarei dinspre Giroc către Şag, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un tir, condus de un bărbat de 51 de ani, care circula din sensul opus de mers. În urma impactului, conducătorul autoturismului a decedat”, au transmis, la rândul lor, reprezentanţii IPJ Timiş.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul este oprit pe Varianta ocolitoare a municipiului Timişoara.