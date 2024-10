Dumitru Andreșoi este cel mai mare crescător de ovine din țară, fiind și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia”.

Fermierul din Hunedoara a devenit cel mai vestit și influent oier din România. Presa a scris despre el acum mai bine de 10 ani că i se spunea „Mitică oi multe”, existând informații că la un moment dat avea peste 40.000 de oi, caz aproape unic la nivel european.

Ascensiunea sa se datorează dreptului de a deține Registrul genealogic pentru rasa Țurcană, în calitate de președinte al Asociației crescătorilor de ovine „Dacia”.

Este drept, relațiile pe care le are la vârful Ministerului Agriculturii l-au făcut și mai influent pe plan național, reprezentându-i pe oieri atunci când se luau decizii de alocare a banilor la nivel de guvern.

Pe de altă parte, și-a atras și antipatia oierilor neafiliați, care-l acuză că a atras fonduri publice în scop personal.

A fost chiar acuzat că emite pentru berbeci certificate de origine false ca să încaseze de la stat subvenții necuvenite.

Anul trecut, a anunțat la o televiziune de specialitate că își cumpără un vapor, cu o capacitate mare, capabil să transporte 30.000 de animale.

„Nava aceasta este potrivită, deși este mai mare, mai scumpă. Am stabilit la 5 milioane de dolari, era mai mult, dar am negociat. (…) Vasul are o capacitate netă de transport de 1.600 de tone. Dacă scădem undeva la 250-300 de tone furajele, rămân cam 1.300 de tone de greutate netă. Dacă animalele au cam 40 de kg, putem transporta undeva la 25.000-30.000 de animale”, a declarat acum un an Dumitru Andreșoi, pentru AgroTV.

Andreșoi era implicat, ce-i drept, în exportul de ovine, zice-se că își cumpărase chiar un vapor de 5.000.000 de euro. Aceasta a fost o altă lovitură personală: a devenit unul dintre marii comercianți de oi din România, cu linii de export importante.

El a avut și numeroase probleme penale, fiind acuzat încă din 2011 de evaziune fiscală.

A fost chiar condamnat din acest motiv.

În noaptea de miercuri spre joi, Dumitru Andreşoi, a fost reținut de Parchetul European, pentru că ar fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei. Subvențiile ilegale ar fi fost obținute între anii 2018-2023, atunci când a încheiat contracte de arendă pentru terenuri din județele Hunedoara, Arad, Timiș, Harghita, Covasna, Vâlcea, Brașov și Cluj.