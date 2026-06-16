Video Podul istoric de fier peste Timiș este reclădit din temelii, după 125 de ani. A legat Lugojul german de Lugojul român

Podul emblematic al orașului Lugoj a fost cuprins într-un amplu proces de restaurare, menit să îi redea înfățișarea impozantă din trecut. Lucrările, care au dus la închiderea circulației pe podul vechi de peste 120 de ani, nu au fost ocolite de controverse.

Cel mai faimos pod din Lugoj este refăcut din temelii. Podul de fier peste râul Timiș conectează cartierele municipiului Lugoj și a fost clasat, în 2020, ca monument istoric. Construcția este restaurată, printr-o investiție finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Podul de fier refăcut după 125 de ani

Proiectul de restaurare se ridică la peste 15 milioane de lei. Potrivit documentelor publicate de primărie, investiția vizează reabilitarea structurală a podului, restaurarea celor patru clădiri-anexă (fostele vămi de la capetele construcției), refacerea instalațiilor existente, modernizarea infrastructurii adiacente și punerea în valoare a monumentului printr-un sistem de iluminat arhitectural.

Lucrările au dus la închiderea completă a accesului pe pod, însă, odată cu finalizarea lor, construcția ar urma să redevină un reper turistic al orașului Lugoj, care are circa 35.000 de locuitori.

Investiția nu a fost ocolită de controverse. Unii localnici au reclamat că elemente de arhitectură și inscripții vechi de pe căsuța de vamă a podului ar fi fost afectate în timpul lucrărilor.

„Lugoj — oraș fără istorie! Firma frizerului Merzig Jakab, pictată cu vopsea neagră în 1910 pe căsuța de vamă din dreapta Podului de Fier, în Lugojul German, s-a încăpățânat să reziste un secol, așteptând probabil să fie pusă, cândva, în valoare. În majoritatea orașelor europene, acest gen de reclamă stradală este protejată și restaurată. În zadar — acum o rad băieții cu pickhammerul!”, notează pagina de Facebook „Lugoj – Identitate Pierdută”.

Muzeograful Cristian-Oliviu Gaidoș a criticat, la rândul său, într-o postare pe Facebook, modul în care firma care execută lucrările la Podul de Fier din Lugoj gestionează șantierul. Acesta a acuzat distrugerea inscripției vechi, atribuite frizerului Jakob Merzig și datate în 1907, aflată pe căsuța de vamă a podului. Gaidoș consideră că podul trebuie tratat ca un obiectiv cu valoare istorică și simbolică pentru oraș, nu ca o lucrare obișnuită de infrastructură.

Alți localnici s-au arătat mai îngăduitori față de lucrări.

„Nu cred că e o tragedie că scrisul original este dat jos din cauza retencuirii. Având poze, cred că poate fi refăcut foarte ușor”, a comentat un localnic.

Centrul orașului Lugoj, plin de clădiri istorice

Alături de Podul de Fier din centrul orașului, numeroase alte monumente istorice din Lugoj au avut de suferit în ultimii ani din cauza lipsei de îngrijire, a intervențiilor nepotrivite sau a lucrărilor care le-au știrbit aspectul original.

Clădiri vechi din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, fațade ornamentate, biserici și palate care amintesc de trecutul multicultural al orașului au ajuns în stare avansată de degradare sau au fost afectate de reparații făcute fără grijă pentru valoarea lor istorică.

Multe se află în jurul Pieței Iosif Constantin Drăgan (1917–2008), miliardarul român născut în Lugoj, care a înființat aici o universitate. Altele, din vechiul Lugoj German, se amestecă printre palatele romilor bogați, construite după 1990, și vilele localnicilor ridicate fără a ține cont de armonia zonei.

În unele cazuri, termopanele au luat locul vechilor ferestre ale clădirilor în stil Art Nouveau sau baroc, iar aparatele de aer condiționat, elementele de plastic și inox au înlocuit vechile decorațiuni de piatră și marmură care atrăgeau, în trecut, privirile călătorilor.

Podul care a legat Lugojul German de Lugojul Român

Aflat la 60 de kilometri de Timișoara și la 50 de kilometri de Reșița și Caransebeș, orașul Lugoj, din județul Timiș, a fost unul dintre târgurile vechi ale Banatului, dar și un centru cultural și religios important încă din epoca medievală. În secolele trecute, aici locuiau români, șvabi, balcanici, evrei și maghiari, iar până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, râul Timiș despărțea două așezări distincte, care urmau să se unească într-un singur oraș.â

Orașele Banatului, apăsate de moștenirea istorică. Clădirile care le-au dat culoare de secole, greu de reanimat

→ Imaginea 1/14: Orașul Lugoj, județul Timiș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG

Pe malul stâng se întindea Lugojul German, care găzduia comunitatea șvabilor, strânsă în jurul bisericii romano-catolice „Sfânta Treime”, ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea de călugării minoriți. Tot aici se aflau sinagoga, gara, teatrul, Corso-ul și promenada de pe malul Timișului, repere care au dat acestei zone a orașului înfățișarea unui târg bănățean prosper.

Aici, începând din 1717, s-au stabilit primii coloniști germani și slovaci, o populație catolică formată din familii de meșteșugari, care au întemeiat o localitate distinctă, cunoscută sub numele de Lugojul German.

Pe celălalt mal al Timișului, Lugojul Românesc s-a conturat în jurul bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, construită între 1759 și 1766, și al vechiului Turn „Sfântul Nicolae”, păstrat de la o biserică mai veche și considerat cel mai vechi monument religios al orașului. În secolul al XIX-lea, Lugojul a devenit și un centru important al românilor greco-catolici, odată cu ridicarea Catedralei „Coborârea Sfântului Spirit” și cu înființarea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj.

Cele două așezări au fost legate prin poduri folosite de secole, reconstruite de mai multe ori de-a lungul timpului, în aceeași zonă, după ce inundațiile, războaiele și alte evenimente au dus la distrugerea sau șubrezirea lor. Cel mai trainic dintre ele a fost construit la începutul anilor 1900 și este prezent și pe emblema orașului bănățean.

Încă din jurul anului 1717, când Lugojul a trecut sub stăpânirea habsburgică, este amintit un pod de lemn care lega Lugojul German de Lugojul Român, dar și dreptul comunității române de a percepe vamă pentru trecerea lui. În 1795, cele două așezări au fost unite, iar un an mai târziu, împăratul Francisc al II-lea le-a dat celor din Lugoj dreptul să perceapă vamă de trecere peste vechiul pod de pe Timiș.

Podul era greu de întreținut, iar comunitățile germană și română din Lugoj nu aveau bani suficienți pentru a-l repara, a-l păstra în stare bună și a întreține drumurile din jur. Din taxele încasate de la călătorii din afara orașului, negustori, căruțe și animale, orașul putea suporta cheltuielile de întreținere a podului.

Podul de fier, construit în 1901 - 1902

În 1901, a început construcția podului de fier care avea să devină simbol al orașului Lugoj, fiind prezent inclusiv pe stema localității.

→ Imaginea 1/10: Orașul Lugoj, județul Timiș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg

Gara orașului Lugoj, reconstruită din temelii, după 150 de ani de la inaugurarea „magistralei Banatului”

„Lucrările pentru zidirea podului celui nou proiectat, care ar avea să lege Lugojul Românesc de cel German, s-au început deja. Podul cel vechi este casat pentru trăsuri și numai trecerea persoanelor este admisă, și aceasta doar până la terminarea punții. Comunicarea cu trăsurile se face deocamdată pe celălalt pod existent”, informa ziarul „Drapelul”, în iulie 1901.

Un an a durat construcția podului de fier din Lugoj, realizat cu schelărie metalică fabricată la Uzinele din Reșița. Pentru ridicarea lui au fost aduse peste 185 de tone de fier, transportate până la Lugoj cu care trase de boi. Podul a fost inaugurat în august 1902 și a înlocuit vechiul pod de lemn, devenind principala legătură dintre cele două maluri ale Timișului.

„La inaugurarea podului, lumea mișuna ca la furnicar peste mult așteptatul pod. La ora 1 a avut loc un banchet la hotelul Regele Ungariei. Să nu fie cu supărare dacă, din incidentul acestei solemnități, facem o mică observare. Noi credem că, la astfel de ocazii solemne, ar fi bine să se țină cont și de sentimentele și moravurile populațiunii. Românul, când își face o construcție, nu o ia în folosință până ce nu o sfințește prin preotul său. N-are tihnă dacă nu face o feștanie. Credem că nu ar fi fost de prisos dacă, și nu din altă cauză, cel puțin din considerare față de sentimentele poporului, cu ocazia inaugurării, ar fi făcut și preoții slujba obișnuită”, informa, în august 1902, „Tribuna Poporului”.

Timpul și circulația intensă au lăsat urme în înfățișarea podului peste Timiș, iar nevoia de reabilitare a fost reclamată frecvent în ultimii ani. În anii ’80 au avut loc ultimele lucrări ample de consolidare. În 2020, la solicitarea Asociației Culturale „Salvați Patrimoniul Timișoarei”, Podul de Fier din Lugoj a fost clasat ca monument istoric. În 2025, a intrat în reabilitare, iar din luna mai 2026 a fost închis complet circulației, pentru ca lucrările să poată continua la suprastructurile sale. Finalizarea lucrărilor este așteptată în 2026.