O ambulanță aflată în misiune a fost lovită de tren. Trei membri ai echipajului și pacientul au fost transportați la UPU

O ambulanţă SMURD, care care transporta un pacient, a fost lovită de un tren, vineri seara, la o trecere de nivel de cale ferată din localitatea Urseni. Pacientul care se afla în ambulanță și cei trei membri ai echipajului au fost duși de urgență la spital.

„Astăzi, în jurul orei 20:10, în timp ce se deplasau spre spital cu un pacient, o autosanitară SMURD tip B din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara, a intrat în coliziune cu un tren, la trecerea de nivel de cale ferată în localitatea Urseni”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş, potrivit Agerpres.

În urma impactului, toate cele patru persoane aflate în ambulanță au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Două dintre victime, pacientul și un membru al echipajului, au suferit traumatisme ușoare, fiind diagnosticate cu traumatism cranio-cerebral și traumatism cranio-facial. Ceilalți doi membri ai echipajului au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autosanitară SMURD tip C şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Timiş.

Atât șoferul autospecialei SMURD, cât și conductorul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, transmite Gazeta de Sud.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.