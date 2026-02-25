Notar din Timișoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei

Un notar public din Timișoara a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, fiind acuzat de evaziune fiscală. Acesta a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei.

Potrivit News.ro, care citează biroul de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, scrie că procurorul de caz a finalizat urmărirea penală şi a dispus, în 25 februarie, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, având calitatea de notar public, pentru evaziune fiscală (un număr de 22 de acte materiale).

„În fapt s-a reţinut că inculpatul a încasat lunar, în perioada 1 martie 2022 - 31 decembrie 2023, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi nu a plătit în termenul stipulat de lege, respectiv 60 de zile de la scadenţă, fiind cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 1.535.078 lei”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, rechizitoriul, însoţit de dosarul de urmărire penală, a fost înaintat, pentru judecarea cauzei, Curţii de Apel Timişoara, cu propunere de menţinere a sechestrului asigurator instituit în cauză.