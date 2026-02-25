Istoric și expert în relații internaționale, Sarah Paine, de la Johns Hopkins University și Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, explică, într-un podcast, gafa făcută de Federația Rusă care va afecta pe termen mediu și lung viitorul acestei țări.

Ambițiile imperiale ale Federației Ruse și calculele greșite ale strategilor de la Moscova grăbesc ironic apusul puterii Krelminului. Pentru a sfida Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, Moscova a curtat intens China cu scopul de a a obține o alianță ce nici măcar nu o situează pe picior de egalitate cu Beijingul.

Istoric și expert în relații internaționale, Sarah Paine, de la Johns Hopkins University și Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, explică, într-un podcast, de ce această eroare va costa Rusia enorm, chiar dacă deocamdată pare să o ajute.

În podcastul realizat de Pyotr Kurzin, una dintre vocile globale ale Kyiv Post, Sarah Paine vorbește despre gafa Kremlinului și despre faptul că încet Rusia începe să se scufunde. Recunoscută pentru stilul ei direct, care combină istoria militară cu analiza economică dură, experta americană pune un diagnostic clar Rusiei și îl explică folosind argumente clare, exact la fel cum un medic își lămurește pacientul în privința afecțiunii și îl ajută să se vindece. Doar că „pacientul” de la Kremlin, se știe, refuză orice „tratament”.

Cum a decăzut Rusia

Paine consideră că Rusia a ratat o oportunitate imensă de a deveni o putere modernă după colapsul Uniunii Sovietice. Doar că în loc să investească în infrastructură atunci când putea să beneficieze de pe urma prețurilor mari ale petrolului și să promoveze principiul statului de drept, Putin a ales calea războaielor și a atacat pe rând Cecenia, Georgia și Ucraina. Chiar dacă va învinge Ucraina, la fel cum a făcut-o în războaiele cu Cecenia și Georgia, prețul plătit va fi unul enorm. Iar Rusia deja decontează. În prezent, „țarul” și-a împins țara într-un tratat de tip „vassal state” cu China și depinde total de Beijing pentru tehnologie și capital.

Americanca dă un exemplu în acest sens. „În 1980, Uniunea Sovietică avea un PIB de șase ori mai mare decât al Chinei. Acum, dacă trecem la PNB (Produsul Național Brut), astăzi China are un PNB de 14 ori mai mare decât al Rusiei”, susține Paine.

Deși Putin și cei din jurul său nu fac un secret din faptul că vor să refacă fosta Uniune Sovietică și să redea Rusiei forța din trecut, în realitate țara este o umbră a ceea ce a fost cândva.

E doar o umbră a fostei Uniuni Sovietice

„Rusia este o umbră a Uniunii Sovietice. Va fi un stat vasal. Este deja un stat vasal al Chinei și nu există nicio cale prin care să iasă din asta prea curând. Rusia e terminată”, crede Sarah Paine.

Nici măcar viitorul lui Vladimir Putin nu mai pare roz în acest context. Iar după moartea lui Putin, indiferent dacă aceasta va fi naturală sau va fi provocată, țara va fi sfâșâiată de un război pentru putere specific. „Dictaturile sunt incredibil de ineficiente. Ele risipesc bogăția și suprimă creșterea pentru că nimeni nu are garanția că va beneficia de munca sa; nu există stat de drept. Putin va continua să mizeze totul până când va muri. Și când va muri, va fi o luptă pentru putere fără menajamente”, prevestește Paine.

Cu alți conducători, ținând cont de resursele și de puterea sa uriașă, Rusia ar fi fost azi un colos și un stat prosper și democratic. A ratat însă o șansă unică la începutul anilor 2000, mai spune Paine.

Șansa enormă ratată de Rusia

„A existat această oportunitate minunată pentru Rusia... a fost foarte dificil după implozia Uniunii Sovietice, dar a existat o oportunitate minunată prin anul 2000, când prețurile petrolului au crescut mult. Aceea ar fi fost ocazia să curețe sistemul legal, să-l facă mai favorabil pentru micile afaceri, ca ele să poată face bani și să-și păstreze banii și să îmbunătățească sistemul de drumuri. În schimb, Putin a urcat la putere pe o dietă de războaie. Vine la putere în al doilea război cecen, nivelând Cecenia pentru a o păstra... apoi face războiul din 2008 pentru a lua Osetia și Abhazia de la Georgia. Aceste lucruri sunt populare în Rusia”, punctează ea.

În ceasul al 13-lea, Rusia ar mai avea o șansă, dar pare că îi dă cu piciorul și refuză să prindă „ultimul tren”. Sarah Paine explică despre ce este vorba.

„Spre deosebire de China, Rusia nu are această tradiție comercială vibrantă. China a avut-o mereu. Încă de la Drumul Mătăsii, China a produs bunuri de ultimă generație pe care toată lumea și le dorea. Pe atunci erau mătăsurile și porțelanul. Acum sunt tot felul de aparate electrice. Sunt sigură că ai câteva în apartamentul tău și sunt foarte bune. Deci Rusia e terminată. S-au întors la «jugul mongol». Singura lor cale de ieșire ar fi să se oprească, să se retragă din Ucraina, să plătească reparații și să se întoarcă în Europa. Dar asta nu se va întâmpla niciodată”, încheie Sarah Paige.