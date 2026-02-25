Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”. Populația și firmele, îmbiate cu tarife avantajoase

Compania Hidroelectrica a anunțat o nouă campanie comercială cu tarife fixe și garantate, adresată atât marilor consumatori industriali, cât și populației.

Oferta este valabilă în luna martie și presupune încheierea unor contracte pe 12 luni, cu preț stabil pe întreaga perioadă. Pentru segmentul business, Hidroelectrica propune trei tipuri de oferte, în funcție de nivelul de consum.

Pachete pentru firme

Pentru firmele cu un consum sub 1 GWh/an, oferta Online BusinessSpring prevede un preț al energiei active de 550 lei/MWh, cu contractare exclusiv prin portalul online.

Companiile care consumă între 1 și 10 GWh/an pot opta pentru Business Activ: 450 lei/MWh în primele trei luni și 550 lei/MWh în următoarele nouă luni, scrie Mediafax.

Pentru marile companii, cu un consum de minimum 10 GWh/an, oferta Business Gigant include 450 lei/MWh în primele șase luni și 550 lei/MWh în următoarele șase luni.

Prețuri pentru toți

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii”, a precizat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Clienții business eligibili pot încheia contracte direct prin platforma online a companiei, iar pentru celelalte categorii există suport dedicat prin departamentul de contractare.

Tarife pentru populație

Pentru consumatorii casnici, oferta Casnic on-line prevede un tarif de 0,40 lei/kWh în primele trei luni contractuale și 0,45 lei/kWh în următoarele nouă luni, cu încheierea contractului exclusiv online.

Compania susține că noile oferte aduc un avantaj concret mediului de afaceri, prin costuri mai previzibile și stabilitate în planificarea bugetelor, într-un context economic volatil. Pentru populație, promoția înseamnă facturi mai ușor de gestionat și mai multă predictibilitate pe termen mediu.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, cu un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice și o putere instalată de aproximativ 6,4 GW, la care se adaugă parcul eolian Crucea, cu 108 MW. Compania ocupă, de asemenea, prima poziție în topul furnizorilor de energie electrică la nivel național.