search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”. Populația și firmele, îmbiate cu tarife avantajoase

0
0
Publicat:

Compania Hidroelectrica a anunțat o nouă campanie comercială cu tarife fixe și garantate, adresată atât marilor consumatori industriali, cât și populației.

Hidroelectrica FOTO: Inquam Photos/George Călin
Hidroelectrica FOTO: Inquam Photos/George Călin

Oferta este valabilă în luna martie și presupune încheierea unor contracte pe 12 luni, cu preț stabil pe întreaga perioadă. Pentru segmentul business, Hidroelectrica propune trei tipuri de oferte, în funcție de nivelul de consum.

Pachete pentru firme

Pentru firmele cu un consum sub 1 GWh/an, oferta Online BusinessSpring prevede un preț al energiei active de 550 lei/MWh, cu contractare exclusiv prin portalul online.

Companiile care consumă între 1 și 10 GWh/an pot opta pentru Business Activ: 450 lei/MWh în primele trei luni și 550 lei/MWh în următoarele nouă luni, scrie Mediafax.

Pentru marile companii, cu un consum de minimum 10 GWh/an, oferta Business Gigant include 450 lei/MWh în primele șase luni și 550 lei/MWh în următoarele șase luni.

Prețuri pentru toți

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii”, a precizat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Clienții business eligibili pot încheia contracte direct prin platforma online a companiei, iar pentru celelalte categorii există suport dedicat prin departamentul de contractare.

Tarife pentru populație

Pentru consumatorii casnici, oferta Casnic on-line prevede un tarif de 0,40 lei/kWh în primele trei luni contractuale și 0,45 lei/kWh în următoarele nouă luni, cu încheierea contractului exclusiv online.

Compania susține că noile oferte aduc un avantaj concret mediului de afaceri, prin costuri mai previzibile și stabilitate în planificarea bugetelor, într-un context economic volatil. Pentru populație, promoția înseamnă facturi mai ușor de gestionat și mai multă predictibilitate pe termen mediu.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, cu un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice și o putere instalată de aproximativ 6,4 GW, la care se adaugă parcul eolian Crucea, cu 108 MW. Compania ocupă, de asemenea, prima poziție în topul furnizorilor de energie electrică la nivel național.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ungaria, destinație tot mai populară pentru români: ce atracții vizitează și de ce îi fascinează
playtech.ro
image
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea