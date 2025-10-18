Fabrica Bosch din Cluj concediază 170 de angajați în prag de sărbători

Aproape 170 de angajați ai fabricii Bosch din Jucu, Cluj - adică peste 5% din personal - vor rămâne fără loc de muncă în pragul sărbătorilor de iarnă. Compania a anunțat pachete compensatorii și posibilități de relocare pentru cei afectați.

Fabrica Bosch din Jucu, Cluj, va desființa aproape 170 de posturi din cele aproximativ 3.300, începând cu 1 decembrie 2025, ceea ce înseamnă că o parte dintre angajați își vor pierde locurile de muncă în pragul sărbătorilor de iarnă. Printre cei vizați se numără șefi de schimb, șefi de linie și tehnicieni, notează ziardecluj.

Reprezentanții companiei au declarat că au informat în avans angajații afectați și că se vor acorda pachete compensatorii conform contractului colectiv de muncă, precum și posibilitatea de relocare în alte departamente sau unități ale grupului Bosch.

Fabrica Bosch din Cluj, parte a diviziei Mobility Electronics, produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, fiind unul dintre cei mai importanți angajatori din zona Cluj.

Concedierile vin într-un moment delicat, în prag de Crăciun, iar mulți angajați vor trebui să își găsească alternative rapid, într-un sector auto deja afectat de dificultăți economice și presiuni competitive.

„Fabrica Bosch din Cluj, care face parte din divizia Mobility Electronics, planifică o ajustare a 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Bosch se angajează la o comunicare transparentă și deschisă. Prin urmare, am implicat reprezentanții angajaților noștri din timp și ne-am informat mai întâi angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social, implementând măsuri, inclusiv pachete compensatorii, conform contractului colectiv de muncă în vigoare.

În Cluj, Bosch are în prezent aproximativ 3300 de angajați la unitatea sa de producție. Fabrica a fost înființată în 2013 și produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, precum și pentru îmbunătățirea experienței de condus. Angajații afectați beneficiază de măsuri de sprijin: pachete compensatorii conforme contractului colectiv de muncă și posibilitatea relocării în alte departamente sau unități ale grupului. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social”, au transmis oficialii Bosch.

Aşa cum Adevărul a scris, criza din sectorul auto a afectat semnificativ Bosch, iar directorul general Stefan Hartung avertiza, în marja Salonului Auto de la München, că presiunile competitive din industrie vor continua şi anul viitor, în contextul creşterii barierelor comerciale şi scăderii preţurilor.

În acest context, Bosch a anunțat că, la nivel global, va renunța până în 2030 la aproximativ 13.000 de angajați, ca parte a ajustărilor companiei.