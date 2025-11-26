HP va concedia până la 6.000 de angajați din cauza implementării inteligenței artificiale

Producătorul american de computere și imprimante HP a anunțat o reducere majoră a locurilor de muncă care va dura până în 2028. Între 4.000 și 6.000 de locuri de muncă vor fi afectate, deoarece compania încorporează din ce în ce mai mult inteligența artificială în dezvoltarea de produse și în procesele interne. Decizia face parte dintr-un plan de optimizare care se așteaptă să genereze economii anuale de 1 miliard de dolari, relatează The Guardian .

HP are aproximativ 56.000 de angajați. Compania a anunțat reducerile de personal pe fondul unui profit mai mic decât se aștepta pentru următorul an fiscal, ceea ce a dus la o scădere cu 6% a acțiunilor sale.

„Privind în perspectivă, vedem o oportunitate semnificativă de a integra inteligența artificială la HP pentru a accelera inovația produselor, a îmbunătăți satisfacția clienților și a stimula productivitatea”, a declarat Enrique Lores, CEO-ul HP.

Reducerile vor afecta echipele care lucrează la dezvoltarea de produse, operațiuni interne și asistență pentru clienți, a declarat Lores. Compania se așteaptă ca transformarea să economisească 1 miliard de dolari pe an până în 2028, deși procesul de reducere în sine va costa aproximativ 650 de milioane de dolari. În februarie, HP concediase deja între 1.000 și 2.000 de angajați ca parte a unui plan de restructurare anterior.

Anunțul vine pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la impactul global al automatizării asupra pieței muncii. Fundația Națională pentru Cercetare Educațională din Marea Britanie a avertizat că țara ar putea pierde până la 3 milioane de locuri de muncă slab calificate până în 2035, locurile de muncă din meserii, întreținerea mașinilor și cele administrative fiind cele mai amenințate.

Situația se dezvoltă pe fondul unor tendințe mai ample din Statele Unite, unde companiile de tehnologie își reduc personalul din cauza scăderii cheltuielilor de consum. Directorii din toate sectoarele consideră inteligența artificială ca o modalitate de a automatiza serviciul clienți și de a accelera dezvoltarea de software. Cererea de resurse pentru modele de antrenament, inclusiv memorie, este în creștere, ceea ce afectează costurile producătorilor.

Analiștii de la Morgan Stanley au avertizat că creșterea prețurilor la cipurile de memorie ar putea eroda profiturile HP și ale concurenților săi. Lores confirmă că această tendință se conturează deja: „Costurile memoriei reprezintă 15% până la 18% din costul unui PC obișnuit, iar rata de creștere s-a accelerat.”

În ciuda mediului dificil, HP a raportat venituri trimestriale de 14,6 miliarde de dolari, depășind așteptările. Compania a menționat că cererea de PC-uri bazate pe inteligență artificială este în creștere, astfel de dispozitive reprezentând deja peste 30% din livrările sale în trimestrul al patrulea.

În același timp, cercetările Visier arată că inteligența artificială nu înlocuiește încă complet munca umană, tot mai multe companii reangajând angajați concediați anterior . Experții subliniază faptul că firmele supraestimează adesea posibilitățile automatizării și subestimează nevoia de specialiști pentru a lucra eficient cu sisteme noi.