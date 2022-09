Nick Hedifeld, la Timișoara. Fostul pilot de Formula 1 face o demonstrație cu un monopost electric

Compania germană ZT și Universitatea Politehnica din Timișoara au semnat un acord pentru realizarea unui Centru de Excelență în campusul universității. Anunțul acestui proiect a fost făcut în cadrul unui eveniment inedit, în Timișoara fiind adusă în premieră o mașină de Formula E.





Timișorenii se vor bucura sâmbătă, 24 septembrie, de prima demonstrație auto din România cu un monopost de Formula E, complet electrică. Este vorba de o mașină a echipei Mahindra Racing, care a concurat în competițiile FIA în perioada 2018-2021. Evenimentul a fost pus la cale de compania ZF, în calitate de partener oficial pentru Mahindra Racing, împreună cu Universitatea Politehnica din Timișoara, cu ocazia anunțării deschiderii unui centru de excelență în campusul UPT.

„E un proiect important pentru Politehnică. Avem o parte dintr-o hală, în care vor funcționa mai multe laboratoare, e vorba și de inteligență artificială, de securitatea informației, de mașini electrice. Va fi o zonă multidisciplinară, pentru că vom aduce studenți din mai multe facultăți. Vom face și noi niște investiții ușoare, ceea ce înseamnă partea de amenajare, dar investiția mare aparține celor de la ZF, ei vor organiza acea hală care va conține trei laboratoare, ateliere, sală de seminar și expoziție și panouri tech interactive, pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Acesta va permite studenților să lucreze la proiecte comune de cercetare și să învețe direct de la experții ZF”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica.





→ Imaginea 1/8: Monopost Mahindra Racing la Timișoara FOTO Ștefan Both jpg7 jpg



Monopostul adus la Timișoara va fi condus de fostul pilot de Formula 1, Nick Heidfeld, care a concurat și în Formula E, pentru Mahindra, iar în 2018 a fost angajat ca pilot de test și consilier. Unele din echipamentele de pe monopostul Mahindra au fost realizate chiar la Timișoara.

„În primul rând vorbim de componentele sistemelor de frânare. Noi, în cadrul echipelor de inginerie, care deja de 15 ani lucrează cu divizia care dezvoltă aceste sisteme de frânare activă și pasivă, avem această contrubiție care se reflect pe acest monopost de la echipa Mahindra-ZF. De anul trecut, însă, am început să avem contrubuții și în partea de power-train, adică de propulsie, pentru că sunt proiecte pe care lucrăm”, a spus director general al centrului de inginerie ZF, Sever Scridon.







Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, în premieră, demararea unui proiect gigantic, la Biled, unde se va construi o pistă de testare pentru industria auto din Timiș.

„Am dorit să anunț în avanpremieră ceea noi dorim să realizăm în comuna Biled, pentru că e un proiect foarte important și vine mănușă a ceea ce am fost martori astăzi. Industria noastră de automotive e recunoascută ca fiind perla coroanei economiei din județul Timiș. Trebuie să avem grijă ca această industrie să aibă un viitor, de aceea această investiție într-o pistă de testare, unică în Europa de Sud-Est. Am găsit 250 de hectare disponibile în comună și vom începe cu o pistă de testare de 2,5 kilometri, pe care o vom finanța chiar anul viitor, iar apoi, pentru că este un parteneriat cu companiile din automotive, vom vedea cum vom împărții investiția în mai multe etape”, a declarat Alin Nica.







Între orele 15.00 și 17.00, bulevardul Vasile Pârvan din Timișoara, pe tronsonul pasajul Michelangelo-Bulevardul Mihai Vitezul, va fi închis circulației auto, pentru a face loc demonstrațiilor cu monopostul echipei Mahindra Racing, pilotată de Nick Heidfeld.